Πανελλήνιες 2026: Σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία οι εξετάσεις σήμερα - Ποια θέματα ήταν απαιτητικά

Με την εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία, συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη, οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Με αναμενόμενο στυλ ερωτήσεων, μικρές «παγίδες» και διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο που κινήθηκαν γύρω από την έννοια της Δικαιοσύνης, ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν σε ένα απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη (Β 1.5-8, 1103b2-25), που πραγματεύεται τις έννοιες της ηθικής αρετής και της ηθικής πράξης (διδαγμένο κείμενο) και στην «Περί του σηκού απολογία» του Λυσία (7.27-29) (αδίδακτο). Το παράλληλο κείμενο στο οποίο εξετάστηκαν ήταν ένα απόσπασμα από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα τον ρόλο της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Καλαματιανός, φιλόλογος, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, «είναι καλό το ότι κινούνται στον ίδιο θεματικό άξονα τα δύο κείμενα, το διδαγμένο και το αδίδακτο, καθώς τα παιδιά θα έχουν στο μυαλό τους μία νοηματική συνέχεια». Όπως εκτίμησε, «θα τους δυσκολέψει το παράλληλο κείμενο και οι ερωτήσεις γραμματικής στο αδίδακτο», ωστόσο, σημείωσε ότι «οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι θα γράψουν καλά».

Ιδιαίτερα για το διδαγμένο κείμενο, ο κ. Καλαματιανός ανέφερε ότι στο στυλ ερωτήσεων που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι ήταν «αναμενόμενο», ωστόσο για την ερμηνευτική ερώτηση, το θέμα Β1, επεσήμανε ότι ίσως να δυσκολευτούν καθώς «τα σχόλια του βιβλίου πάνω σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι πάρα πολλά και θα έπρεπε να έχουν πληροφορίες και από υπόλοιπες πηγές για να απαντήσουν ολοκληρωμένα».

Όσον αφορά στο παράλληλο κείμενο, σημείωσε ότι «θα τους δυσκολέψει αρκετά» και ότι «θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς θα συνδυάσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα που τους έχει δοθεί με όλα τα στοιχεία του παράλληλου κειμένου».

Πανελλήνιες 2026: Απαιτητικά τα θέματα των Μαθηματικών, με αυξημένο βαθμό δυσκολίας η Βιολογία

Εννοιολογική και ευέλικτη σκέψη, μαθηματική συγκρότηση, αναλυτική και συνθετική σκέψη, ήταν τα βασικά εφόδια που θα έπρεπε να κατέχουν οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, που εξετάστηκαν σήμερα στα Μαθηματικά.

«Τα θέματα ήταν αρκετά απαιτητικά στο ύφος και στην ένταση των θεμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Για έναν μέσο μαθητή ήταν πολύ δύσκολα, καθώς χρειαζόταν εννοιολογική και ευέλικτη σκέψη», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θεοφάνης Χανής, μαθηματικός, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Όπως σημείωσε, τα θέματα Α και Β ήταν διαχειρίσιμα από τους περισσότερους υποψηφίους, αν και για τους μέτριους μαθητές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και αυτά απαιτητικά.

Τα θέματα Γ και Δ, σύμφωνα με τον κ. Χανή ήταν αρκετά απαιτητικά, καθώς «ξεπερνούσαν την απλή αναπαραγωγή τεχνικών» και οι μαθητές «θα έπρεπε να έχουν ισχυρή μαθηματική συγκρότηση, αναλυτική και συνθετική σκέψη ώστε να τα αντιμετωπίσουν». Ιδιαίτερα, εκτίμησε ότι το Δ3 και Δ4 θα δυσκολέψουν και τους πιο καλά προετοιμασμένους μαθητές. Επιπλέον, όπως υπογράμμισε η λύση του θέματος Δ απαιτούσε πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί.

Με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, που φάνηκε ήδη από το θέμα Α, ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, που εξετάστηκαν σήμερα στη Βιολογία.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γρηγόρης Βανδώρος, βιολόγος, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το θέμα Α απαιτούσε αναλυτική σκέψη και «ξέφυγε» από τις τυποποιημένες ασκήσεις και το θέμα Β ήταν θεωρία «για τους καλά διαβασμένους μαθητές, αλλά μόνο μία ακριβής διατύπωση θα τους αποφέρει το σύνολο των μονάδων». Το θέμα Γ απαιτούσε «βαθιά κατανόηση πολύπλοκων βιολογικών εννοιών, φαινομένων και διεργασιών, ώστε να υπάρξει στοχευμένη απάντηση» και το θέμα Δ απαιτούνταν «ιδιαίτερη κριτική σκέψη και συνδυαστική ικανότητα», καθώς η απλή αποστήθιση ήταν απαραίτητη, αλλά όχι ικανή για να λυθεί η άσκηση.

«Τα τελευταία έτη παρατηρούμε έναν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας στα θέματα, όπου οι μαθητές καλούνται να είναι προετοιμασμένοι σε εξαιρετικό βαθμό και να έχουν κατανοήσει τις αρχές, τα φαινόμενα, τις διαδικασίες και τον τρόπο που λειτουργεί το κύτταρο σε μοριακό και βιοχημικό επίπεδο και απαιτούν από τους υποψηφίους μεθοδικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εργατικότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το επίπεδο, προσήλωση στον στόχο τους και ψυχραιμία καθώς για να πιάσει κάποιος το άριστα το τρίωρο αρκεί οριακά», κατέληξε ο κ. Βανδώρος.

Δείτε εδώ τα θέματα και τον σχολιασμό από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

Πανελλήνιες εξετάσεις: Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ αύριο Πέμπτη

Συνέχεια και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, με μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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