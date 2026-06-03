Παιανία: Ανήλικοι δέχθηκαν επίθεση με ρόπαλα από 30 άτομα

Θύματα επίθεσης από 30, περίπου, άτομα έπεσαν το βράδυ της Παρασκευής (29/5) ανήλικοι στην Παιανία, με το περιστατικό να καταγράφεται στην κεντρική πλατεία της περιοχής, στη Ζωοδόχου Πηγής.

Ένας εκ των ανηλίκων, που δέχθηκε την επίθεση στην Παιανία, έφερε χτυπήματα από ρόπαλο, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, οι δράστες του περιστατικού φέρεται να άρπαξαν τα παπούτσια άλλου θύματος την ώρα που βρισκόταν στο έδαφος.

Αφορμή του περιστατικού στην Παιανία, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Παιανίας, φαίνεται να είναι η «εδαφική κυριαρχία», καθώς πρόκειται για άτομα από διαφορετικές περιοχές, εν προκειμένω Κορωπί και Παιανία.

Παιανία: Πώς έγινε η επίθεση στους ανηλίκους

Αυτόπτες μάρτυρες, που ήταν παρόντες στο συμβάν στην Παιανία, περιγράφουν πως οι δράστες της επίθεσης κατέφτασαν στο σημείο με ιδιωτικά οχήματα από το Κορωπί. Όταν αντιλήφθηκαν πως υπήρχε άλλη παρέα στην περιοχή, φέρεται να κάλεσαν άλλους φίλους τους, με αποτέλεσμα να μαζευτούν περίπου 30 άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία και οι δράστες της επίθεσης στην Παιανία προσπάθησαν να διαφύγουν. Οι αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν εννέα από αυτούς στην οδό Αναπαύσεως, στο νεκροτραφείο της περιοχής.

Σε βάρος τους, αφού συνελήφθησαν, σχηματίστηκαν δικογραφίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και σωματικές βλάβες κατά αδυνάμων ατόμων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον ανακριτή, για να απολογηθούν.

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