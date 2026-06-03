Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Ελλάδα / Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων κατά Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ατυχής η ανακοίνωση» για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο

«Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας», αναφέρεται - μεταξύ άλλων - στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων

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