Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής , η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026