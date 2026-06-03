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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής , η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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