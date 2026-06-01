Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) δίπλα στην εθνική οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρων.

Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους: Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Την ίδια ώρα, έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του προαστιακού προς τις δύο κατευθύνσεις. Μάλιστα, η Hellenic Train- σε ανακοίνωσή της- αναφέρει:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 17:41 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι – Κόρινθος και κατά συνέπεια η σιδηροδρομική κυκλοφορία, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1322 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Αγίων Θεοδώρων με 140 επιβάτες, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Κορίνθου με 197 επιβάτες και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1324 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ