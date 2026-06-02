Μάριος Οικονόμου: Τελέστηκε η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, με την κηδεία του να τελείται το απόγευμα της Τρίτης παρουσία συγγενών, γνωστών και φίλων.

Η Εξόδιος Ακολουθία του Μάριου Οικονόμου τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, με συγγενείς, φίλους, παλιούς συμπαίκτες και πλήθος κόσμου να συγκεντρώνονται, για να αποχαιρετήσουν τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και Παναιτωλικός τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής μετά από νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Facebook Twitter Συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από την κηδεία του Μάριου Οικονόμου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Η στιγμή της εξόδου του φερέτρου από την εκκλησία στα Ιωάννινα / Φωτ.: Eurokinisi

Μάριος Οικονόμου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του

Μεταξύ άλλων στην κηδεία του Μάριου Οικονόμου βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Από πλευράς Παναιτωλικού, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου.

Από πλευράς Εθνικής ποδοσφαίρου στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.