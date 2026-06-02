Μάριος Οικονόμου: Τελέστηκε η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, με την κηδεία του να τελείται το απόγευμα της Τρίτης παρουσία συγγενών, γνωστών και φίλων.
Η Εξόδιος Ακολουθία του Μάριου Οικονόμου τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, με συγγενείς, φίλους, παλιούς συμπαίκτες και πλήθος κόσμου να συγκεντρώνονται, για να αποχαιρετήσουν τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και Παναιτωλικός τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής μετά από νοσηλεία στη ΜΕΘ.
Μεταξύ άλλων στην κηδεία του Μάριου Οικονόμου βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.
Από πλευράς Παναιτωλικού, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου.
Από πλευράς Εθνικής ποδοσφαίρου στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.