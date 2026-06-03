Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Εξετάζεται εάν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 39χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα, από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, με τα τραύματα στο στήθος και την πλάτη να χαρακτηρίζονται ως θανατηφόρα. Παράλληλα, τα ευρήματα παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό της, πριν από την επίθεση με το μαχαίρι.

Η 39χρονη έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια, καθώς και κακώσεις στο πηγούνι και τον λαιμό, στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι επιχείρησε να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, πρόσωπα από το φιλικό της περιβάλλον περιγράφουν ένα κλίμα ζήλιας και ελέγχου από τον σύζυγό της και καθ' ομολογίαν δράστη που, όπως υποστηρίζουν, βίωνε τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο 41χρονος δράστης να την παρακολουθούσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε διαδώσει στο περιβάλλον του ισχυρισμούς περί εξωσυζυγικής σχέσης της συζύγου του.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (2/6), η μεταγωγή του στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Πέμπτη.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του δράστη

Από την πλευρά της υπεράσπισης προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο 41χρονος δέχθηκε πρώτος επίθεση και στη συνέχεια αφαίρεσε το μαχαίρι από τη σύζυγό του, προκαλώντας τα θανάσιμα τραύματα. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς καταγράφουν πολλαπλά και εκτεταμένα τραύματα στο σώμα του θύματος.

Στο μεταξύ, οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού παραμένουν υπό παρακολούθηση στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η αδελφή της 39χρονης έχει καταθέσει αίτημα για την ανάληψη της επιμέλειάς τους.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο νάρκωσης των παιδιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν το περιστατικό. Οι αστυνομικοί τα εντόπισαν να κοιμούνται στο δωμάτιό τους, χωρίς να έχουν ακούσει ή δει όσα συνέβησαν.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι γιατροί προχώρησαν σε αιματολογικές εξετάσεις, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο να είχαν λάβει υπνωτικές ή κατασταλτικές ουσίες. Στο σπίτι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κουτί με ηρεμιστικά φάρμακα.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο χώρος της κρεβατοκάμαρας, όπου σημειώθηκε η δολοφονία, παρουσίαζε σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις έντονα σημάδια πάλης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ