Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος - Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι δύο

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο 30χρονος Έλληνας, που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια και τον τραυματισμό του 39χρονου ιδιοκτήτη.

Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έγιναν δηλώσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων ή των συνηγόρων τους.

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Το χρονικό

Οι τρεις συλληφθέντες θεωρούνται γνώριμοι των διωκτικών αρχών, καθώς φέρονται να έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν και εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου.

Κατά τις αστυνομικές αρχές, ο ένοπλος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια και πυροβόλησε τον 39χρονο ιδιοκτήτη στα πόδια. Στη συνέχεια, διέφυγε πεζός μαζί με συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε έξω από το κατάστημα.

Ως προς την πορεία τους, οι δύο άνδρες κινήθηκαν επί της οδού Πατησίων, μπήκαν σε παρακείμενο στενό και επιβιβάστηκαν σε όχημα όπου τους ανέμενε τρίτος συνεργός. Ακολούθησε καταδίωξη προς τη λεωφόρο Κηφισού, με το ασημί SUV των δραστών να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και να συγκρούεται με τρία σταματημένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην προσπάθεια διαφυγής.

Η καταδίωξη έληξε στη λεωφόρο Κηφισού, όταν αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα, πυροβολώντας και καταστρέφοντας το πίσω ελαστικό του. Από την επιχείρηση συνελήφθησαν τρεις επιβαίνοντες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και κατάφερε να διαφύγει.

Ο 39χρονος καταστηματάρχης τραυματίστηκε και στα δύο πόδια. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, από το κατάστημά του αφαιρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό.

Ο 30χρονος Έλληνας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση τραυματισμού επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία. Ο 27χρονος είχε συλληφθεί στο Χαϊδάρι, όπου στο όχημά του είχαν εντοπιστεί δύο καλάσνικοφ, ενώ είχε συνδεθεί και με υποθέσεις κλοπών. Ο τρίτος συλληφθείς, ηλικίας 31 ετών, είχε επίσης απασχολήσει τις αρχές για κλοπές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες