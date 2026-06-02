Φυλακές Κορυδαλλού: Βίντεο από τη στιγμή της απόδρασης του κρατούμενου

Στο βίντεο φαίνεται να τον κυνηγά ο ένας σωφρονιστικός υπάλληλος - Πώς απέδρασε ο κρατούμενος από τις φυλακές Κορυδαλλού

Η στιγμή της απόδραση του κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού / Φωτ.: Glomex / ΣΚΑΪ

Βίντεο από τη στιγμή της απόδρασης του κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού, έφεραν στη δημοσιότητα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΣΚΑΪ και Mega.

Το περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί της Τρίτης, με το οπτικό υλικό να καταγράφει τον κρατούμενο να τρέχει επί της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο βίντεο φαίνεται ο 48χρονος, ενώ πίσω του ακολουθούν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Ο ένας εκ των δύο έχει καταγραφεί να τον κυνηγά, ενώ ο δεύτερος περπατά, έχοντας πιθανότατα το κινητό στο χέρι, ώστε να ενημερώσει για να φτάσουν περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι το βράδυ της Τρίτης, ο 48χρονος κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλλού, δεν έχει συλληφθεί.

Φυλακές Κορυδαλλού: Πώς έγινε η απόδραση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 48χρονος φέρεται να εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας σε μία ανοιχτή πύλη και κατάφερε να διαφύγει μπροστά στα μάτια των φρουρών που ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Άρχισε η καταδίωξη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πειθαρχική διαδικασία σε εξέλιξη για τυχόν ευθύνες σωφρονιστικών.

Ο δραπέτης εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών και κατάφερε να ξεφύγει της προσοχής των σωφρονιστικών υπαλλήλων και στη συνέχεια να αποδράσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος, έχει καταδικαστεί σε επτά χρόνια κάθειρξη, για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες εξόδου.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απουσίας του, κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης σε διάφορες περιοχές.

Για το περιστατικό, έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.