ΕΛΛΑΔΑ
Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική

Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να εκδηλωθεί το φαινόμενο στην Αττική - Δείτε χάρτες

The LiFO team
Φωτ. EUROKINISSI
Με αφορμή την κακοκαιρία που αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να φτάσει στη χώρα, την Τετάρτη στην Αττική αναμένεται να εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο γνωστός μετεωρολόγος, πρόκειται για την συνάντηση βορειοανατολικών και νοτιοανατολικών ανέμων στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που προκαλεί έντονη ανύψωση του αέρα.

Η ανύψωση αυτή οδηγεί τον αέρα να ψυχθεί και να κορεστεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η διαδικασία ενισχύει τη νεφοποίηση και την ατμοσφαιρική αστάθεια, αυξάνοντας την πιθανότητα βροχοπτώσεων.

Επιπλέον, η υγρασία που μεταφέρεται από το νοτιοανατολικό ρεύμα του Αιγαίου ενισχύει τα φαινόμενα, κάνοντάς τα πιο επίμονα και συνοδεύοντάς τα με τοπικές καταιγίδες.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική..." Καλημέρα! Την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια», συνεχίζει.

«Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει», καταλήγει.

Ελλάδα

ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΙ

Ελλάδα / Σε πλήρη λειτουργία οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής - Πού θα αναρτώνται τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε μόλις δύο ημέρες εντοπίστηκαν περίπου 130 παραβάσεις, με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη να αποτελεί την πιο συχνή
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΣ

Ελλάδα / Ζωγράφου: Δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους για να μην του πάρουν το σπίτι, υποστήριξε ο γιος

Ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, όμως ο ιατροδικαστής αναφέρει ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα
