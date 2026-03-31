Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική

Με αφορμή την κακοκαιρία που αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να φτάσει στη χώρα, την Τετάρτη στην Αττική αναμένεται να εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο γνωστός μετεωρολόγος, πρόκειται για την συνάντηση βορειοανατολικών και νοτιοανατολικών ανέμων στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που προκαλεί έντονη ανύψωση του αέρα.

Η ανύψωση αυτή οδηγεί τον αέρα να ψυχθεί και να κορεστεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η διαδικασία ενισχύει τη νεφοποίηση και την ατμοσφαιρική αστάθεια, αυξάνοντας την πιθανότητα βροχοπτώσεων.



Επιπλέον, η υγρασία που μεταφέρεται από το νοτιοανατολικό ρεύμα του Αιγαίου ενισχύει τα φαινόμενα, κάνοντάς τα πιο επίμονα και συνοδεύοντάς τα με τοπικές καταιγίδες.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική..." Καλημέρα! Την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια», συνεχίζει.

«Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει», καταλήγει.