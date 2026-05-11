Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 58χρονο, ο οποίος το πρωί της Κυριακής (10/5) πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι, έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας 43χρονη γυναίκα στον λαιμό

Ο 58χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα και, πιο συγκεκριμένα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου (κακουργήματα), οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς, καθώς και δύο πράξεων οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού (πλημμελήματα).

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, εμποδίστηκε από το θύμα και τον σύντροφο της, ιδιοκτήτες του καταστήματος, να εισέλθει στον χώρο και θυμωμένος πήγε στο αυτοκίνητο του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε την 43χρονη γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου σε τακτικό ανακριτή μετά από προθεσμία που έλαβε σήμερα για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Καλλιθέα: Το χρονικό των πυροβολισμών έξω από μπαρ

Το περιστατικό των πυροβολισμών, όπως ειπώθηκε, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10/5) στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό, μετά από πυροβολισμό με αυτόματο πυροβόλο όπλο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ αλλά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Δράστης του αιματηρού περιστατικό, φέρεται πως ήταν ένας άνδρας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη.