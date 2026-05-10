Καλλιθέα: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Καλλιθέα μετά από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό, μετά από πυροβολισμό με αυτόματο πυροβόλο όπλο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ αλλά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Δράστης του αιματηρού περιστατικό, φέρεται πως ήταν ένας άνδρας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και έχει ήδη συλληφθεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

