Καλλιθέα: «Θα σας σκοτώσω όλους» φώναζε ο 58χρονος πριν ανοίξει πυρ - Προσπάθησε να διαφύγει

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άνοιξε πυρ έξω από νυχτερινό κατάστημα στις Τζιτζιφιές, τραυματίζοντας μία 43χρονη εργαζόμενη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί στη λεωφόρο Θησέως. Ο 58χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να είχε προκαλέσει και στο παρελθόν προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, μπήκε στο μαγαζί φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας διαπληκτίστηκε με την 43χρονη εργαζόμενη, σύντροφο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, όταν εκείνη δεν του επέτρεψε να εισέλθει στον χώρο. Στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, να πήρε ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και να επέστρεψε πυροβολώντας προς την είσοδο του καταστήματος.

Από τους πυροβολισμούς η γυναίκα τραυματίστηκε στον λαιμό, στην ωμοπλάτη και στην κάτω γνάθο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ περαστικοί και εργαζόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν για να προστατευθούν.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του και συνελήφθη περίπου 500 μέτρα μακριά από το κατάστημα.

Βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της σύλληψής του, ενώ το όπλο εντοπίστηκε κάτω από το κάθισμα του οχήματος.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα της επίθεσης.