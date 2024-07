Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι θερμότερες ημέρες και νύχτες στην Ευρώπη

Για πρωτοφανείς θερμοκρασίες που καταγράφονται σε διάφορες πόλεις και χώρες της Ευρώπης αυτές τις ημέρες, κάνει λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς σχετικά με το καιρικό τοπίο που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες.

Την ώρα που έχει σημάνει συναγερμός για ακραία ζέστη που αναμένεται να πλήξει τη χώρα, ο διευθυντής της ΕΜΥ και γνωστός μετεωρολόγος, αναφέρεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έχουν ξεκινήσει και «σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας». Ήδη υπενθυμίζεται πως έχει γίνει ξεκάθαρο από αρκετούς ειδικούς, πως οι θερμοκρασίες εδώ και καιρό είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στη σημερινή ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως παρότι στην Ελλάδα δεν προβλέπονται ακραίες θερμοκρασίες, στην υπόλοιπη Ευρώπη «τα ρεκόρ πέφτουν ασταμάτητα», σημειώνοντας πως καταγράφηκαν απίστευτες νυχτερινές ελάχιστες θερμοκρασίες, μέχρι και 30,6 βαθμούς Κελσίου στη Σερβία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, οι θερμότερες ημέρες καταγράφηκαν σε πόλεις της Ουκρανίας και τη Λευκορωσίας, ενώ οι θερμότερες νύχτες εξίσου στη Λευκορωσία αλλά και τη Ρουμανία.

Παρότι στη χώρα μας δεν προβλέπονται ακραίες τιμές, στην υπόλοιπη Ευρώπη άρχισαν να καταρρίπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασιών.



Records fall without stopping ,incredible night minimums up to 30.6C in SERBIA



UKRAINE HOTTEST DAYS EVER

40.1 Mohyliv-Podil'S'Kyi

38.9 Vinnytsia

BELARUS… https://t.co/Sv76Ghs2xf