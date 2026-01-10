Καιρός - Meteo: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Για κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή σε όλη τη χώρα, προειδοποιούν οι ειδικοί στις προγνώσεις τους για τον καιρό τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Το πρωί του Σαββάτου και με αφορμή τα ισχυρά φαινόμενα που έχουν αρχίζει ήδη να πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρα, προκαλώντας προβλήματα, το Meteo εξέδωσε χάρτες με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για την πορεία του καιρού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αύριο αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Μάλιστα, ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα σημειώσει πτώση άνω των δέκα βαθμών Κελσίου.

Στη συνέχεια, τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός.

Δηλαδή θα σημειωθούν θερμοκρασίες υπό του μηδενός και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή με θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χιόνια σήμερα στη χώρα

Ξεκινά από σήμερα η «πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026» σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις για ραγδαία επιδείνωση.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί αρχικά πως για τις επόμενες τέσσερις ημέρες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, η κατακόρυφη πτώση της θεμροκρασίας, αλλά και οι χιονοπτώσεις.

Μάλιστα στη συνέχεια επισημαίνει πως τη Δευτέρα, αναμένονται χιόνια και στην Αττική, κυρίως στα ορεινά της.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Κλείδωσε η πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το επόμενο τετραήμερο: Σάββατο: Θυελλώδεις άνεμοι σε θάλλασα και σε στεριά ( και Αττική ). Καταιγίδες στα δυτικά. Χιονια σε ορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα στην ΄Ηπειρο (650 μέτρα)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Κυριακή-Τρίτη: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 12 βαθμούς. θυελλώδεις βοριάδες. Χιόνια σε ορεινά- ημιορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα. (0-600 μέτρα), σε ανατολική Μακεδονία , Θράκη , Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου Αιγαίου, συνεχίζει.

«Αττική: κυρίως τη Δευτερα χιόνια στα ορεινά της.Για χαμηλότερα υψόμετρα είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα. Το σενάριο να ψάχνουμε τη νιφάδα με το κυάλι το βλέπω πιο πιθανό», καταλήγει.