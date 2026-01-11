Καιρός - Μαρουσάκης: Σχεδόν βέβαιο ότι θα χιονίσει το απόγευμα της Κυριακής στην Αττική

Έντονη ψυχρή εισβολή είναι προ των πυλών, επηρεάζοντας σημαντικά τον καιρό στη χώρα από σήμερα μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Αρκετοί ειδικοί είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες στις προγνώσεις τους για τον καιρό, πως η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει κατακόρυφη πτώση, με τον υδράργυρο να πέφτει αρκετούς βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή και τον παγετό να είναι πιθανός σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τα φαινόμενα αυτά, αναμένεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου οι ριπές μπορεί να φτάσουν έως και τα 8-9 μποφόρ, καθιστώντας τις καιρικές συνθήκες ακόμη πιο επικίνδυνες, αλλά και χιονοπτώσεις.

Στην τελευταία ανάρτησή του για τον καιρό σήμερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χιονίσει στην Αττική σήμερα.

«Σχεδόν βέβαιο ότι ο νομός Αττικής θα επηρεαστεί από χιονοπτώσεις από το απόγευμα - βράδυ της Κυριακής, μέχρι και το βράδυ περίπου της Δευτέρας. Κοντά στο 75% οι πιθανότητες για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κοντά στο 25% οι πιθανότητες για πιο ήπιες και πιο περιορισμένες χιονοπτώσεις», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με χάρτες.

«Η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις. Ενδεικτικό υψόμετρο χιονόπτωσης 200 - 300 μέτρα και πάνω, ενδεικτικό υψόμετρο χιονόστρωσης 500 μέτρα και πάνω», καταλήγει.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα και μετά οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Σε ορισμένες περιοχές τα χιόνια ενδέχεται να φτάσουν σε σχετικά χαμηλότερα υψόμετρα, ειδικά στις ορεινές ζώνες της βορειοανατολικής Ελλάδας, καθώς το ψυχρό μέτωπο προχωρά νοτιότερα.

Στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τσουχτερό κρύο, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει πιο αισθητή από αύριο και κυρίως τη Δευτέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι χιονοπτώσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι γενικευμένες σε αστικά τμήματα, δεν αποκλείονται τοπικά χιονικά φαινόμενα σε υψηλότερες περιοχές του νομού ή σε ημιορεινά σημεία του νομού.