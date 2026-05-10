Χανταϊός: Σήμερα ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Hondius

Θα παραμείνει σε καραντίνα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Για σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, είναι προγραμματισμένος ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Αναμένεται να μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και, από εκεί, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Στην πτήση επαναπατρισμού θα τον συνοδεύσουν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

