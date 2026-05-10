Χανταϊός: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η Ισπανία ξεκίνησε την επιχείρηση απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης αφού εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού στο πλοίο.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, δήλωσε ότι η επιχείρηση «εξελίσσεται ομαλά» και ότι μέχρι στιγμής όλοι οι επιβάτες παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, όπου έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού προς τις χώρες τους.

Πρώτοι αποχώρησαν 14 Ισπανοί πολίτες, ενώ ακολούθησαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος που θα μεταφερθούν στην Ολλανδία, ανάμεσά τους Ολλανδοί, Έλληνες και Γερμανοί. Στη συνέχεια αναμένονται πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το MS Hondius

Το Hondius έφτασε στο λιμάνι της Γκραναντίγια πριν από την αυγή της Κυριακής, έναν μήνα μετά τον πρώτο θάνατο επιβάτη εν πλω.

Επιβάτες του πλοίου εθεάθησαν στα καταστρώματα και πίσω από τα παράθυρα φορώντας λευκές ιατρικές μάσκες, ενώ όσοι αποβιβάζονταν μεταφέρονταν με μικρά σκάφη προς την ακτή.

Στην ξηρά, υγειονομικοί με λευκές προστατευτικές στολές υποδέχονταν τους επιβάτες, σε μία επιχείρηση που οι ισπανικές αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή για τη χώρα.

Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Κυριακής, ιατρικές ομάδες επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να εξετάσουν επιβάτες και πλήρωμα για πιθανά συμπτώματα του ιού.

Τενερίφη: Νοσοκομεία και μονάδες απομόνωσης σε επιφυλακή

Το πλοίο δεν επιτρέπεται να προσεγγίσει απευθείας την ακτή και γύρω του έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου, με περιπολίες της στρατιωτικής αστυνομίας και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι της Τενερίφης.

Στο νοσοκομείο Καντελάρια της Τενερίφης έχουν τεθεί σε επιφυλακή δεκάδες γιατροί εντατικής θεραπείας για το ενδεχόμενο σοβαρών περιστατικών κατά τη μεταφορά των επιβατών.

Οι αρχές έχουν διαμορφώσει ειδική μονάδα απομόνωσης για λοιμώδη νοσήματα, εξοπλισμένη με αναπνευστήρα, διαγνωστικά τεστ και μεγάλες ποσότητες προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό.

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι», δήλωσε η επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας, Μαρ Μαρτίν, σημειώνοντας ότι, παρότι ο χανταϊός δεν έχει εμφανιστεί ξανά στην περιοχή, το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο να διαχειρίζεται αντίστοιχες λοιμώξεις.

Ο χανταϊός και οι τρεις θάνατοι στο πλοίο

Το ξέσπασμα έχει συνδεθεί με χωματερή στο νότιο άκρο της Αργεντινής, περιοχή δημοφιλή σε παρατηρητές πουλιών, όπου ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά.

Αν και η μετάδοση του συγκεκριμένου στελέχους Andes από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται σπάνια, τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, βρίσκεται στην Τενερίφη για να επιβλέπει την επιχείρηση αποβίβασης και χαρακτήρισε την αντίδραση των ισπανικών αρχών «σταθερή και αποτελεσματική».

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να εμπιστευτούν τις αρχές, αναγνωρίζοντας ότι η εμπειρία της πανδημίας Covid-19 εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

«Η ανησυχία είναι απολύτως κατανοητή», δήλωσε, προσθέτοντας όμως ότι ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης θεωρείται χαμηλός τόσο λόγω του τρόπου λειτουργίας του ιού όσο και εξαιτίας των αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί.

Αντιδράσεις στα Κανάρια Νησιά

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, η άφιξη του Hondius στην Τενερίφη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα Κανάρια Νησιά.

Την Παρασκευή, ομάδα εργαζομένων του λιμανιού συγκεντρώθηκε έξω από το τοπικό κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενη για την επιχείρηση, εκφράζοντας φόβους ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι επαρκή.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό του πλοίου, υποστηρίζοντας ότι η αποβίβαση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε μία ημέρα.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, χρειάστηκε παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη ώστε να συνεχιστεί κανονικά η επιχείρηση.

Ο Κλαβίχο προκάλεσε νέα ανησυχία όταν δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ένας αρουραίος που μεταφέρει τον χανταϊό θα μπορούσε να βγει από το πλοίο μέσα στη νύχτα και να θέσει σε κίνδυνο τους κατοίκους των Καναρίων Νήσων».

Καραντίνα εβδομάδων για τους επιβάτες

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας έσπευσε να διαψεύσει αυτό το ενδεχόμενο, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

Οι Ισπανοί επιβάτες που αποβιβάστηκαν θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει πόσο θα διαρκέσει η απομόνωσή τους, καθώς ο χανταϊός μπορεί να έχει περίοδο επώασης έως και εννέα εβδομάδες.

Περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο για να το οδηγήσουν πίσω στην Ολλανδία, ενώ για τους περισσότερους επιβάτες αρχίζει πλέον μια μακρά περίοδος καραντίνας και ιατρικής παρακολούθησης.

Με πληροφορίες από BBC