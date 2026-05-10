Χανταϊός: Βρετανοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτα σε απομονωμένο νησί λόγω ύποπτου κρούσματος

Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί πραγματοποίησαν επιχείρηση αλεξιπτωτισμού στο απομονωμένο νησί Tristan da Cunha στον νότιο Ατλαντικό, προκειμένου να βοηθήσουν Βρετανό πολίτη με ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

Ο άνδρας είχε αποβιβαστεί στα μέσα Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο MS Hondius, όπου καταγράφηκε θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού, και επέστρεψε στο νησί όπου κατοικεί.

Σύμφωνα με τον World Health Organization, ο ασθενής εμφάνισε διάρροια στις 28 Απριλίου και πυρετό δύο ημέρες αργότερα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει σε απομόνωση.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί έξι κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το πλοίο, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων οι δύο είχαν διαγνωστεί με τον ιό.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, ωστόσο το στέλεχος Andes, που εντοπίστηκε σε επιβάτες του ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου, μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο στρατιωτικών γιατρών της 16ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας του βρετανικού στρατού έφτασε στο νησί με αλεξίπτωτα, ύστερα από πτήση που ξεκίνησε από τη βάση RAF Brize Norton.

Δύο από τους αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησαν άλμα μαζί με γιατρό και νοσηλεύτρια εντατικής θεραπείας, οι οποίοι θα ενισχύσουν την τοπική ιατρική ομάδα του νησιού, που συνήθως αποτελείται από μόλις δύο άτομα.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, είναι η πρώτη φορά που οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αλεξιπτωτισμό ιατρικού προσωπικού στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής.

Παράλληλα, μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος της RAF φιάλες οξυγόνου, καθώς τα αποθέματα στο νησί είχαν φτάσει σε «κρίσιμο επίπεδο».

Το Tristan da Cunha, όπου ζουν μόλις 221 κάτοικοι, θεωρείται ένα από τα πιο απομονωμένα κατοικημένα νησιά του κόσμου. Δεν διαθέτει αεροδιάδρομο και η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά διά θαλάσσης.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή κατέστησαν την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Την ίδια ώρα, το MS Hondius έχει φτάσει στην Τενερίφη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού περισσότερων από 100 επιβατών και μελών πληρώματος.

Οι υπόλοιποι 22 Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επιστρέψουν αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τεθούν σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Arrowe Park, υπό παρακολούθηση της βρετανικής υπηρεσίας υγειονομικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από BBC