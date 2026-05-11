ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης – «Για προληπτικούς λόγους» η καραντίνα

Ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, δεν έχει συμπτώματα

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΟΝ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΤ
0

Στις 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού.

Ο Έλληνας επιβάτης έφθασε αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί επιβιβάστηκε στην ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών.

Με δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΕΝΕΡΙΦΗ ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, όπου έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού προς τις χώρες τους
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΕΙΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

Ελλάδα / Φωτογραφίες της Taylor Swift στην Ελλάδα: Ποιος είναι ο Γιώργος Καρλαύτης που την κάλεσε στον γάμο του

Η τραγουδίστρια έφτασε στην Ελλάδα κάτω από άκρα μυστικότητα - «Ήταν πολύ ευγενική και φιλική, χόρεψε με τον κόσμο και έκανε κομπλιμέντα», σύμφωνα με πληροφορίες
THE LIFO TEAM
ΛΕΥΚΑΔΑ ΘΑΛΛΑΣΙΟ DRONE

Ελλάδα / Λευκάδα: Ουκρανικής κατασκευής το θαλάσσιο drone - Εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά του

Βασικό σενάριο των ελληνικών αρχών είναι ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, η οποία προσπαθεί να επεκτείνει τον υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία και σε θαλάσσιες περιοχές εκτός Μαύρης Θάλασσας
THE LIFO TEAM
 
 