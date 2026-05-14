Τροχαίο στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Πατήσια, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως η πεζή έφυγε από τη ζωή.

Το τροχαίο με παράσυρση στα Πατήσια, όπως έγινε γνωστό από το Action24, καταγράφηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, στο κέντρο της Αθήνας, όταν η ηλικιωμένη προσπάθησει να διασχίσει τον δρόμο, ωστόσο χτυπήθηκε από το φορτηγό.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχασε τη ζωή της. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στα Πατήσια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Action24

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Παλαιό Φάληρο: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου που μετέφερε παιδιά