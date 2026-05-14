ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Οι αρχικές πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα στα Πατήσια

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΤΗΣΙΑ ΝΕΚΡΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Πατήσια, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως η πεζή έφυγε από τη ζωή.

Το τροχαίο με παράσυρση στα Πατήσια, όπως έγινε γνωστό από το Action24, καταγράφηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, στο κέντρο της Αθήνας, όταν η ηλικιωμένη προσπάθησει να διασχίσει τον δρόμο, ωστόσο χτυπήθηκε από το φορτηγό.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχασε τη ζωή της. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στα Πατήσια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Action24

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελλάδα / Ηλιούπολη: Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο των δύο μαθητριών

Το υπουργείο τόνισε ότι προτεραιότητα είναι «η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών, των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας»
THE LIFO TEAM
 
 