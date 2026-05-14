Καλλιθέα: Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι γυναίκα

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος, που το πρωί της Κυριακής (10/5), πυροβόλησε με αυτόματο όπλο Ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Στον άνδρα καταλογίζονται κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, καθώς και πλημμελήματα που αφορούν οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς και δύο πράξεις οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Κατά την απολογία του ο 58χρονος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι λειτούργησε υπό την επήρεια πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και ότι θολωμένος άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση με το όπλο που παραδέχθηκε ότι κατείχε παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν «το στέκι του» και έτσι πήγαινε πολύ συχνά.

Καλλιθέα: Τι φώναζε ο 58χρονος πριν αρχίσει να πυροβολεί

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα. Ο 58χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να είχε προκαλέσει και στο παρελθόν προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, μπήκε στο μαγαζί φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας διαπληκτίστηκε με την 43χρονη εργαζόμενη, σύντροφο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, όταν εκείνη δεν του επέτρεψε να εισέλθει στον χώρο. Στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, να πήρε ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και να επέστρεψε πυροβολώντας προς την είσοδο του καταστήματος.

Από τους πυροβολισμούς η γυναίκα τραυματίστηκε στον λαιμό, στην ωμοπλάτη και στην κάτω γνάθο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ περαστικοί και εργαζόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν για να προστατευθούν.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του και συνελήφθη περίπου 500 μέτρα μακριά από το κατάστημα.

Βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της σύλληψής του, ενώ το όπλο εντοπίστηκε κάτω από το κάθισμα του οχήματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα