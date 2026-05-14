Περιστέρι: Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Το Αυτόφωρο Μονομελές επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα, στους γονείς των έξι ανηλίκων παιδιών που έμεναν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Οι γονείς των έξι παιδιώ στο Περιστέρι, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, κατηγορία που εντάσσεται στην πλημμεληματική της μορφή.

Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης στο Περιστέρι, έφθασε στις αρμόδιες αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστων τετραγωνικών χώρο, ακραία βρώμικο και εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας εν μέσω ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ.

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή της εκτέλεσης της ποινής στους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Περιστέρι: Η ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από ανώνυμη καταγγελία, πραγματοποίησαν έλεγχο στην οικία όπου διαπίστωσαν ότι πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα σπίτι, λίγων τετραγωνικών, κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.

Οι δύο γονείς, 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν αντιμετωπίζοντας κατηγορία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, για τις οποίες και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Σύμφωνα με την αυτοψία στον χώρο της οικίας, υπήρχαν σκουπίδια και ακαθαρσίες, με τους περίοικους να κάνουν λόγο και για άλλες καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν.

Γείτονας, ωστόσο, δήλωσε ότι η διαμονή στο δώμα ήταν προσωρινή για την οικογένεια, τα μέλη της οποίας αναμένονταν σύντομα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι.

Παρόλα αυτά, από τις αρχές κρίθηκε αναγκαίο να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας το περιστατικό, δήλωσε πως πρόκειται για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με δείγματα παραμέλησης.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την άποψη ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας θα πρέπει να βρουν διαμονή σε κατάλληλη μονάδα φροντίδας, με την απόφαση αυτή να βρίσκεται στην κρίση του Εισαγγελέα μετά από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

«Όταν τα παιδιά παραμελούνται έτσι, τότε πρόκειται για κακοποίηση. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να πάνε σε προνοιακή μονάδα και να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής. Να πάνε σχολείο και να έχουν μια φυσιολογική πορεία» δήλωσε ο κ. Γιαννάκος στο Πρωινό του ΑΝΤ1.