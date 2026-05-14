Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος που έριχνε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν οι αρχές σε περιοχή του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του βαζάκια με εύφλεκτο υγρό.

Ο 33χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταγγελία, που έγινε στην Αστυνομία, και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από την οικία της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά.

Μετά από κινητοποίηση των αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την Αστυνομία- εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ