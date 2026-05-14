Μετρό Θεσσαλονίκης: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ

Πτώση της τάσης του ρεύματος σε μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να προκαλέσει προσωρινά προβλήματα στη λειτουργία των ανελκυστήρων στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το πρόβλημα στα ασανσέρ, όπως σημειώνει σχετικά η ΕΡΤ, σημειώθηκε σε τρεις σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην «Ανάληψη», τη «Βούλγαρη» και την «25η Μαρτίου» και είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν για λίγο οι επιβάτες.

Ωστόσο, με την παρέμβαση της Πυροσβεστικής, λύθηκε άμεσα το πρόβλημα και οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν. Αξίζει να αναφερθεί πως, σε ερώτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου στη Βουλή, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, απάντησε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει, πιθανότητα, για 15 ημέρες στις 29 Μαΐου, για να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια και να συνδεθεί το βασικό δίκτυο με αυτό της Καλαμαριάς.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι είχε πει σε προγενέστερο χρόνο ο Ταχιάος

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Απριλίου, ο Νίκος Ταχιάος είχε σταθεί στην επέκταση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, επιβεβαιώνοντας τη δεκαπενθήμερη παύση λειτουργίας του.

Εξήγησε μεταξύ άλλων, πως η διακοπή λειτουργίας είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η τελική φάση πριν από την πλήρη εμπορική λειτουργία της επέκτασης.

Όπως σημείωσε, η ένταξη της Καλαμαριάς στο δίκτυο δεν πρόκειται για απλή γραμμική προέκταση, αλλά για έναν ξεχωριστό κλάδο που πρέπει να «κουμπώσει» τεχνικά με την υφιστάμενη γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται προσαρμογές και στη βασική γραμμή, ώστε το σύστημα να λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι μετά το συγκεκριμένο διάστημα να μην χρειαστούν νέες διακοπές, αν και το έργο παραμένει τεχνικά απαιτητικό, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμη και μετά την επαναλειτουργία, οι επιβάτες θα δουν αλλαγές στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ορισμένοι συρμοί θα κατευθύνονται μεν προς Καλαμαριά, χωρίς όμως να είναι ακόμη διαθέσιμα για επιβίβαση μετά τον σταθμό Μαρτίου.

Παράλληλα, κάποια δρομολόγια θα συνεχίζουν κανονικά προς Νέα Ελβετία, ενώ άλλα θα εμφανίζονται με ένδειξη «Μίκρα», αλλά θα κινούνται άδεια στο νέο τμήμα για δοκιμές.

Η διαδικασία αυτή, όπως διευκρινίστηκε, αποτελεί μέρος της δοκιμαστικής λειτουργίας εντός ενεργού δικτύου, ώστε να διαπιστωθεί στην πράξη ότι το σύστημα ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα.

Οι δοκιμές συνεχίζονται, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο καλοκαίρι, όταν εκτιμάται ότι το νέο τμήμα θα είναι έτοιμο να αποδοθεί στο επιβατικό κοινό.