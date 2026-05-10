Χανταϊός: Βίντεο με την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου - Σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο πλοίο

Διακόπτονται οι επιχειρησεις εκκένωσης μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius / EPA/Miguel Barreo
Η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιεροπλοίου όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον Ισπανό υφυπουργό Υγείας, μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, θα έχουν απομακρυνθεί «περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος».

Drone της ισπανικής Πολιτικής Προστασίας κατέγραψε την επιχείρηση εκκένωσης στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά. Φορώντας προστατευτικές στολές, επιβάτες κατεβαίνουν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius μετά από έξι εβδομάδες.

Χανταϊός: Διακόπτονται οι επιχειρήσεις εκκένωσης - Στην Αθήνα ο Έλληνας πολίτης 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις εκκένωσης θα διακοπούν σήμερα το βράδυ και θα επαναληφθούν αύριο και συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας.

Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Όταν ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, περίπου στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Χανταϊός: Στην Αθήνα ο Έλληνας πολίτης που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο

Για σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, είναι προγραμματισμένος ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Αναμένεται να μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και, από εκεί, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Στην πτήση επαναπατρισμού θα τον συνοδεύσουν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Με πληροφορίες από Mega, ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

