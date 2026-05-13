Χανιά: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 45 ετών

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας το απόγευμα της Τετάρτης στο κτήριο των παλιών δικαστικών φυλακών στα Χανιά, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 45 ετών, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε πεθάνει εδώ και αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη νεκροψία – νεκροτομή.

Το κτήριο των πρώην φυλακών παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και κατά διαστήματα χρησιμοποιείται ως πρόχειρο κατάλυμα από άστεγους.

Κατά το παρελθόν είχαν διατυπωθεί προτάσεις για την αξιοποίηση του συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει κάποιο σχετικό σχέδιο.

