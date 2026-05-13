Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας»

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της μητέρας που φέρεται να παρασύρθηκε από όχημα το οποίο οδηγούσε ο σύζυγός της

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ο 30χρονος, που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Η πολύτεκνη μητέρα, παραμένει νοσηλευόμενη στο ΠΑΓΝΗ μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορος του κατηγορουμένου δήλωσε ότι η απόφαση είναι σεβαστή, επιμένοντας, ωστόσο, πως ο 30χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. «Η αλήθεια είναι μία και μοναδική, ότι ο κατηγορούμενος δεν εξωτερίκευσε καμία ενέργεια… που οδήγησε στον τραυματισμό της», ανέφερε και πρόσθεσε επίσης, ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της συζύγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, «θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια».

Από την άλλη μεριά, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, εκτίμησε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, σημειώνοντας ότι «αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ατύχημα» και ότι «τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας». Όπως τόνισε, η κατάστασή της είναι σταθερή, ωστόσο, δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

