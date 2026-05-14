Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον παραλίμνιο πεζόδρομο

Άγριο ζώο εμφανίστηκε στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων, σε σημείο όπου κινούνταν εκείνη την ώρα πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για λύκο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η εμφάνιση του ζώου στα Ιωάννινα

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία του αντιδημάρχου Άρη Κασσή με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπάλληλοι του Δασαρχείου, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων για έρευνα και ενημέρωση των πολιτών.

Λύκος εμφανίστηκε στο παραλίμνιο των Ιωαννίνων – Έκπληκτοι οι περαστικοί



έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση ενός λύκου στο παραλίμνιο των Ιωαννίνων, σε σημείο όπου καθημερινά κινούνται δεκάδες πολίτες για περπάτημα, τρέξιμο και ποδήλατο.#epirusgate #ioannina pic.twitter.com/tyNpbgaAeW — Epirusgate.gr (@epirusgate) May 13, 2026

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία, ενώ πολίτης κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να μην τα ταΐζουν και να διατηρούν ασφαλή απόσταση, ενημερώνοντας άμεσα τη Θηροφυλακή ή το Δασαρχείο σε περίπτωση νέας εμφάνισης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ