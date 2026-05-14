March to Gaza: Καταγγελία για επίθεση σε περίπτερό της στην Αθήνα

Το March to Gaza Greece, με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, κατήγγειλε λεκτική επίθεση που δέχθηκαν μέλη του στο κέντρο της Αθήνας από πολίτη του Ισραήλ, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως στρατιώτης των IDF.

Στο βίντεο που ανάρτησε το March to Gaza στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται ο πολίτης του Ισραήλ να επιτίθεται λεκτικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Σας εύχομαι να σας βιάζουν, όπως βίαζαν στα κιμπούτζ, να βιάσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας».

«Ναι, είστε ηλίθιοι. Είμαι περήφανος σιωνιστής. Είμαι περήφανος σιωνιστής» είπε, επίσης, ο Ισραηλινός ο οποίος, όπως ειπώθηκε, δήλωσε πως είναι στρατιώτης των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ.

March to Gaza: Η καταγγελία για τη λεκτική επίθεση

«Περήφανος σιωνιστής και, όπως ο ίδιος αυτοπροσδιορίστηκε πριν την αρχή του βίντεο, στρατιώτης του IDF ήρθε να κάνει σκηνή στο περίπτερο του March to Gaza Greece απέναντι από τα Προπύλαια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ισραηλινοί στρατιώτες έρχονται στην Ελλάδα μεταξύ σφαγών για να κάνουν τις διακοπές τους ανενόχλητοι πριν επιστρέψουν στην υπηρεσία τους και επιτίθενται σε συλλογικότητες που υπερασπίζονται την Παλαιστίνη.

Η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας αμεση συνενοχή στα εγκληματα που διαπράττει το γενοκτονο κράτος του Ισραήλ, τους έχει δώσει το λευκό χαρτί αφήνοντάς τους να υποδύονται τους αθώους τουρίστες. Η Ελληνική κυβέρνηση συμμαχεί στρατιωτικά και οικονομικά με το κράτος δολοφόνο γράφοντας στα παλιά της τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο.

Είναι συνένοχη στα εγκλήματα του Ισραήλ καθώς και στην παράνομη σύλληψη πληρωμάτων του στόλου σε θαλάσσια περιοχή ευθύνης της, αλλά και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα λίγα μίλια από την Κρήτη.

Όχι στον «τουρισμό» των εγκληματιών πολέμου.

Όχι στη συνενοχή της Ελληνικής κυβέρνησης με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ.

Όλα τα μάτια στον στόλο μας που πλέει προς την Γάζα

Λευτεριά στην Παλαιστίνη».