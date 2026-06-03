Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η νέα ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική εξέδωσε νεότερη ενημέρωση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά 59 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνέδραμαν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Στη συνέχεια, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές και πέντε ελικόπτερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε σε κανένα στάδιο κατοικημένη περιοχή.