Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε στο Σάββατο (16/08) στην περιοχή Τρουμπέτα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το CorfuTVNews, απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα οι 54 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους σε παραλία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός αντιλήφθηκε καπνούς από το πίσω μέρος του λεωφορείου και αμέσως ακινητοποίησε το όχημα. Έπειτα ζήτησε από όλους τους επιβάτες να κατέβουν και να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, ο ίδιος μπήκε ξανά στο λεωφορείο με σκοπό να το μετακινήσει, καθώς στο σημείο υπήρχε πυκνή βλάστηση και σε περίπτωση φωτιάς θα προκαλούσε πυρκαγιά στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εν τέλει το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.