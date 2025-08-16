ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες

Ο οδηγός αντιλήφθηκε τους καπνούς και ακινητοποίησε εγκαίρως το λεωφορείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες Facebook Twitter
0

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε στο Σάββατο (16/08) στην περιοχή Τρουμπέτα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το CorfuTVNews, απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα οι 54 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους σε παραλία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός αντιλήφθηκε καπνούς από το πίσω μέρος του λεωφορείου και αμέσως ακινητοποίησε το όχημα. Έπειτα ζήτησε από όλους τους επιβάτες να κατέβουν και να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, ο ίδιος μπήκε ξανά στο λεωφορείο με σκοπό να το μετακινήσει, καθώς στο σημείο υπήρχε πυκνή βλάστηση και σε περίπτωση φωτιάς θα προκαλούσε πυρκαγιά στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εν τέλει το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
 
 