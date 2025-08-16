Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο 13χρονη λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ - Συνελήφθη η μητέρα της

Μια 13χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (16/08) χωρίς τις αισθήσεις της στα Πηγάδια της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού εμφανίζοντας συμπτώματα οξείας μέθης, ενώ η μητέρα της συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Καρπάθου ενημερώθηκε χθες αργά το βράδυ για άτομο που βρισκόταν αναίσθητο στον χερσαίο χώρο του αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, οι οποίοι εντόπισαν την ανήλικη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Η 13χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου νοσηλεύεται με συμπτώματα οξείας μέθης.

Η μητέρα της, 50 ετών, υπήκοος Βελγίου, συνελήφθη από το Λιμεναρχείο του νησιού που διενεργεί την προανάκριση.