ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα /

Ρόδος: «Λουκέτο» στο λούνα παρκ που έγινε το ατύχημα με τους εφήβους στο «ταψί»

Βίντεο με τη στιγμή του ατυχήματος – «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος» λέει ο πατέρας στο ΕΡΤNews

Ρόδος: «Λουκέτο» στο λούνα παρκ που έγινε το ατύχημα με τους εφήβους στο «ταψί» Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου, όπου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής το ατύχημα με τέσσερα νεαρά παιδιά, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Από τους τέσσερις επιβάτες του παιχνιδιού, ένας υπέστη μώλωπες σε χέρι και πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει σοβαρότερο πρόβλημα. «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του τραυματία, ο οποίος τόνισε ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Η στιγμή του ατυχήματος:

Η αστυνομία Ρόδου προχώρησε σε δύο συλλήψεις για το περιστατικό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Η Ροδιακή, συνελήφθησαν η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 22:00, όταν τέσσερις νέοι ηλικίας 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι». Ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε λειτουργία, ένα από τα καθίσματα υπέστη θραύση, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκσφενδονιστούν εκτός και να τραυματιστούν ελαφρά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
 
 