Χαλκιδική: Πνίγηκε 56χρονος στα Νέα Πλάγια

Στον 56χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών

φωτ.: Eurokinissi
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στα Νέα Πλάγια, του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής ένας 56χρονος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών. Στον 56χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

