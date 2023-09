Reuters: Κάνει λόγο για 4 νεκρούς Έλληνες στη Λιβύη - Οι πρώτες πληροφορίες

Πληροφορίες για τέσσερις Έλληνες νεκρούς στη Λιβύη, μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το λεωφορείο της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταδίδει το Reuters.

Νωρίτερα, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής συγκρούστηκε με όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, καθ΄οδόν για την Ντέρνα, μετά την άφιξη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη.

Το ΓΕΕΘΑ έκανε λόγο για «ελαφρύς τραυματισμούς», όμως το Reuters- επικαλούμενο ανακοινώσεις που έκανε ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης- μεταδίδει ότι στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους τέσσερα στελέχη της ελληνικής αποστολής και τρία μέλη οικογένειας.

Επίσης, στο τροχαίο τραυματίστηκαν 15 μέλη της ελληνικής ομάδας και οι επτά από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε ο Othman Abduljaleel. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι και τα δύο μέλη της οικογένειας Λίβυων, που επέβαιναν σε άλλο όχημα, συμπλήρωσε.

Διπλωματική πηγή που επικαλείται το Reuters αναφέρει πως ελληνική αποστολή ήταν 16μελής και τη συνόδευαν τρεις μεταφραστές.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld