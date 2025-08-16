Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιφέρεια Ηλείας και συγκεκριμένα στα χωριά Βυτιναίικα και Ελαιώνας.

Οι φλόγες πήραν γρήγορα έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων που πνεόυν στην περιοχή.

Αυτή την στιγμή μέσα σε λιοστάσι καίγονται δύο αυτοκίνητα, ενώ η πυρκαγιά κινείται απειλητικά προς το χωριό Αμπελώνα, όπως μεταδίδει το ilianews.gr.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Eπιπλέουν συνδράμουν και βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.