Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου: Ανησυχητική για την ελευθερία του Τύπου η αγωγή Κούγια κατά της «Εφ.Συν.»

Ως «ανησυχητική για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα» χαρακτηρίζει το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (International Press Institute - IPI) την αγωγή του δικηγόρου, Αλέξη Κούγια κατά της «Εφημερίδας των Συντακτών» και του δημοσιογράφου Δημήτρη Αγγελίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Εφ.Συν., η αγωγή από τον δικηγόρο έγινε για δημοσίευμα στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης του καταδικασμένου για βιασμούς, Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι τον κ. Λιγνάδη έχει αναλάβει ο κ. Κούγιας.

Η αγωγή είχε προγραμματιστεί να δικαστεί την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά αναβλήθηκε για τις 4 Μαΐου 2023, ύστερα από αίτημα του κ. Κούγια ο οποίος επικαλέστηκε κώλυμα λόγω της παρουσίας του σε άλλη δίκη.

Συγκεκριμένα, η διεθνής οργάνωση σε ανάρτηση στο Twitter αναφέρει: «άλλη μία ανησυχητική για την ελευθερία του Τύπου δίωξη εναντίον της "Εφ.Συν." και του δημοσιογράφου της Δημήτρη Αγγελίδη, οι οποίοι δέχονται αγωγή από τον ποινικολόγο Αλέξη Κούγια για την κάλυψη μιας δίκης μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος».

Όσον αφορά την υπόθεση η οργάνωση σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι οι αγωγές στην εφημερίδα και τον δημοσιογράφο συνδέονταν με δικαστικό ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου 2022, γραμμένο από τον Αγγελίδη με τίτλο «Κρεσέντο χυδαιότητας από την υπεράσπιση Λιγνάδη».

Στο δημοσίευμα, λέει η οργάνωση, ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε στην εξέταση μάρτυρα κατηγορίας από τον Κούγια. Περιέγραψε μια «ανελέητη επίθεση» και κατηγόρησε τον δικηγόρο ότι έκανε σειρά από προσβλητικά και ομοφοβικά σχόλια και αστεία βιασμού, δίνοντας λεπτομέρειες στους αναγνώστες για τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε. Μετά τη δημοσίευση, ο κ. Κούγιας απέρριψε αυτόν τον χαρακτηρισμό και κατέθεσε αγωγή κατά του Αγγελίδη και του μέσου ενημέρωσης για ένα "υβριστικό, δυσφημιστικό και συκοφαντικό» κείμενο, όπως το χαρακτήρισε. Ζήτησε αποζημίωση 30.000 ευρώ από τον δημοσιογράφο και άλλα 30.000 ευρώ από την εφημερίδα. Κατέθεσε επίσης χωριστή μήνυση κατά του Αγγελίδη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.



Η «Εφ.Συν.» υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ της και δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι καταγράφηκαν «με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα λόγια και η στάση του συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη, όπως επιτάσσει το καθήκον της ενημέρωσης».

Απαντώντας στην αγωγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) καταδίκασε την αγωγή ως αβάσιμη και κατήγγειλε, όπως είπε, «τις απόπειρες του δικηγόρου Αλέξη Κούγια να στοχοποιήσει δημοσιογράφους που ερευνούν ή καλύπτουν δικαστικές υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, εξαπολύοντας μία πρωτοφανή βιομηχανία προσωπικών χαρακτηρισμών, απειλών, μηνύσεων και αγωγών».

🇬🇷#Greece: In another worrying legal case for #pressfreedom, @EFSYNTAKTON & its journalist Dimitris Angelidis are being sued by criminal defence lawyer Alexis Kougia over their court reporting on a high-profile trial. @MediaFreedomEU alert🔽https://t.co/hQL2H7ZxoO