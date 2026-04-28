«Verity»: Κυκλοφόρησε το trailer του ψυχολογικού θρίλερ με πρωταγωνίστριες τις Χάθαγουεϊ και Τζόνσον

Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ «Verity», με πρωταγωνίστριες την Αν Χάθαγουεϊ και την Ντακότα Τζόνσον.

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover). Είναι το τέταρτο βιβλίο της συγγραφέως που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη μέσα σε δύο χρόνια. Οι τρεις προηγούμενες ταινίες που βασίστηκαν σε έργα της «It Ends With Us», «Reminders of Him» και «Regretting You», σημείωσαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Η ιστορία ακολουθεί «τη Lowen Ashleigh (Τζόνσον), μία ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δέχεται να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο της διάσημης Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), η οποία μετά από ένα σοβαρό ατύχημα αδυνατεί να γράψει.

Όταν η Lowen εγκαθίσταται στην κατοικία των Crawford για να εργαστεί, έρχεται κοντά με τον σύζυγό της Verity, Jeremy (Χάρτνετ). Σύντομα, ανακαλύπτει ένα ημιτελές, κρυφό χειρόγραφο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πνευματική κατάσταση της Verity.

Το σενάριο υπογράφει ο Nick Antosca σε σκηνοθεσία του Michael Showalter, ο οποίος ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τη Χάθαγουεϊ μετά τη ρομαντική κομεντί «The Idea of You».

Το «Verity» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Το βιβλίο «Verity» της Κολίν Χούβερ, όπως και τα υπόλοιπα έργα της, κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

