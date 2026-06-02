Καπουτζίδης: «Ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού εάν ανοίξει την τηλεόραση θα ακούσει φρικαλεότητες για τους γονείς του»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ σχετικά με τη διασπορά του μίσους στον δημόσιο λόγο, κάνοντας μνεία στο περιεχόμενο που προβάλλουν συγκεκριμένες εκπομπές σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως οι «απόψεις», οι οποίες ακούγονται σε πρωινές εκπομπές για τα ομόφυλα ζευγάρια, τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τα παιδιά τους, πέρα από τους γονείς, κάνοντας παράλληλα μία σύγκριση με μία ευρωπαϊκή χώρα.

«Λέω για τα πράγματα που ακούγονται στη δική σας συχνότητα και σε όλες τις συχνότητες της Ελλάδας, με εξαίρεση αυτήν την δημόσιας τηλεόρασης. Πράγματα, που ακούγονται 10 και 10:30 το πρωί, ιδίως για τα ομόφυλα ζευγάρια, των οποίων τα παιδιά είναι 7,8 και 9 χρονών. Εάν ανοίξουν την τηλεόραση, ένα πρωί, θα δουν ανθρώπους να σχολιάζουν τις γονείς τους, να τους λένε ότι οι γονείς τους είναι ακατάλληλοι» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Γιώργος Καπουτζίδης: Η σύγκριση με την Ευρώπη

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης ρώτησε τους παρουσιαστές για το «εάν έχουν κάποια σύσκεψη» σχετικά με την προβολή του όποιου περιεχομένου.

«Σε μία χώρα της Ευρώπης, που ήμουν, οι γονείς, ξέρω, ότι έχουν την άνεση ότι το παιδί, ό,τι ώρα και αν ανοίξει την τηλεόραση, δεν θα δει κάτι που θα το τραυματίσει ανεπανόρθωτα» πρόσθεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Εάν κάνει το λάθος και ανοίξει την τηλεόραση ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού, θα ακούσει φρικαλεότητες για τους γονείς τους από κάποιον που θέλει να πει την "άποψή" του για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σπέρνουμε πάρα πολύ μίσος στον δημόσιο λόγο, ψάχνουμε το μίσος για να το δείξουμε» συμπλήρωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Γιώργος Καπουτζίδης: Η σύσκεψη στον ΑΝΤ1

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τις Σέρρες, αποκαλύπτοντας τη σύσκεψη που έγινε με τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 για την ερωτική σκηνή των δύο αντρών.

«Από τον ΑΝΤ1 είχα την ελευθερία να γράψω ό,τι ήθελα, δεν είχα κανένα όριο, καμία σύσταση και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η μόνη συζήτηση που έγινε κι εκεί δεν έθεσαν όρια, εγώ θέλησα να κάνω αυτή τη συζήτηση, νιώθοντας ότι έχω να πω κάτι, το οποίο καλό είναι να το ακούσουν κάποια στελέχη της τηλεόρασης.

Στο επεισόδιο με την ερωτική σκηνή στο καφέ, εγώ δεν ήμουν στο γύρισμα, είπα στον σκηνοθέτη Σταμάτη Πατρώνη ότι εδώ έχουμε την ερωτική σκηνή και να τη γυρίσετε έτσι όπως αισθάνεστε ότι είναι ωραία. Γυρίστηκε η σκηνή, με τα φιλιά, τις αγκαλιές κλπ… Ήταν φιλιά και αγκαλιές, όχι σεξουαλική πράξη. Ήταν δύο λεπτά, κόψαμε 50 δευτερόλεπτα και εσείς είδατε 1.10!

Όταν πήγε η σκηνή στον ΑΝΤ1, ήρθε ένα… τι γίνεται, πώς παίζεται αυτό, πώς θα το παίξουμε, πως; Δεν είπαν να το κόψουμε, αλλά φάνηκε ότι μούδιασαν, ότι ήταν προβληματισμένοι.

Κάλεσα σε μια σύσκεψη, με zoom, τους ανθρώπους από τον ΑΝΤ1 και τους ευχαριστώ γιατί πραγματικά με άκουσαν και κατάλαβαν τι ήθελα να πω. Τους είπα ότι σας ήρθε μια σκηνή και δεν ξέρετε πώς να το χειριστείτε αυτό. Κανείς δεν πρόκειται να πάθει τίποτα από αυτή τη σκηνή, δεν θα πάθει κανείς καρδιά, βλέπουν χειρότερα πράγματα οι άνθρωποι, βλέπουν πράγματα που θα έπρεπε να μας προβληματίζουν που παίζονται στην τηλεόραση.

«Γι’ αυτή τη σκηνή, αυτά τα 50 δευτερόλεπτα καθόμαστε και κάνουμε σύσκεψη 15 άνθρωποι για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Κι εδώ απευθύνομαι σε όλους τους ανθρώπους της τηλεόρασης» κατέληξε ο Γιώργος Καπουτζίδης.