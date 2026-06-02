Συνταγματική αναθεώρηση: Τα βασικά σημεία - Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση

Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα, Τρίτη (2/6) η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηίζει ως «οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών».

Ως προς τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ερχόμενη Πέμπτη, η Διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες, ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές, με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων.

Συνταγματική αναθεώρηση: Το χρονοδιάγραμμα

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα γίνει στη Διάσκεψη των Προέδρων της προσεχούς Τετάρτης, από την οποία τα κόμματα θα πάρουν διορία τριών ημερών, για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή.

Σε ειδική συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα.

Ως προς τα βασικά σημεία, η Νέα Δημοκρατία εξετάζει την αναθεώρηση στο άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, όπως επίσης στο άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών με κρίση από δικαστικό συμβούλιο, χωρίς το φίλτρο της Βουλής.

«Στόχος μας είναι το 2030…να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει συνταγματικές αλλαγές που θα συνδέουν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση, ενώ περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Συνταγματική αναθεώρηση: Η πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Παράλληλα, συζητείται η καθιέρωση μίας και μοναδικής εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί του ισχύοντος συστήματος που προβλέπει δύο πενταετείς θητείες.

Στο οικονομικό πεδίο, η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει και τη συνταγματική κατοχύρωση δημοσιονομικού «κόφτη», με στόχο να αποτραπεί η επιστροφή της οικονομίας σε συνθήκες υπερβολικών ελλειμμάτων.

Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας οργανώνεται γύρω από έξι βασικούς άξονες, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα παραμένει ποια από τα προτεινόμενα άρθρα μπορούν τελικά να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πολιτική συναίνεση.

Παρότι βάσει συντάγματος είναι ζητούμενο η συναίνεση, ήδη στην αντιπολίτευση ετοιμάζουν τη στάση τους, ενόψει των κοινοβουλευτικών ραντεβού, απέναντι και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, αλλά και νέο σύστημα ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί δυο πενταετών, αλλά και τη συνταγματική καθιέρωση δημοσιονομικού «κόφτη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, τόνισε ότι «έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του, που η ΝΔ θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς, για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς».

Άμεση ήταν η απάντηση του Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος σχολίασε «εμείς σας λέμε λοιπόν κ. Μάντζο, ελάτε να συμφωνήσουμε, να μην εμπλέκεται καθόλου το κοινοβούλιο, στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, ένα ανεξάρτητο δικαστικό όργανο να αποφασίζει, την παραπομπή ή όχι και η Βουλή να αποφασίζει και να αποφαίνεται με την ψήφο της».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, δήλωσε από την πλευρά του, ότι «οι προτάσεις που έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούμε κομβικά: και για παράδειγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για παράδειγμα για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Γιατί η κυβέρνηση φέρνει τώρα το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης