Τον Μάρτιο του 2022 η δίκη του Γιαν Φαμπρ για σεξουαλική παρενόχληση και απρεπή συμπεριφορά

Ο Βέλγος εικαστικός, σκηνοθέτης και χορογράφος Γιαν Φαμπρ θα δικαστεί το επόμενο έτος με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης και της απρεπούς επίθεσης μετά από τριετή έρευνα που διεξήγε το Auditorat du travail d’Anvers, δικαστήριο που ειδικεύεται στις εργασιακές διαφορές. Ένα ποινικό δικαστήριο στην Αμβέρσα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί σε δύο ημέρες (25 Μαρτίου και 1 Απριλίου). Ο Φαμπρ αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το φλαμανδικό υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε έρευνα για την εταιρεία χορού του Φαμπρ, Troubleyn, αφού αρκετοί πρώην ερμηνευτές κατηγόρησαν τον καλλιτέχνη για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά. Είκοσι πρώην χορευτές, 12 εκ των οποίων ανώνυμα, φέρεται σε επιστολή που εστάλη στο ολλανδικό περιοδικό τέχνης και κριτικής Rekto: Versoνα καταγγέλλουν ότι ταπεινώθηκαν και εκφοβίστηκαν.

Στην επιστολή τους ανέφεραν ότι όταν αντάλλαξαν μεταξύ τους εμπειρίες και μαρτυρίες σχετικά με τη θητεία τους στην Troubleyn κατανόησαν ότι είχαν οδηγηθεί σε αντιεπαγγελματικές και ακατάλληλες πρακτικές σχέσεων στον χώρο εργασίας για δεκαετίες.

Η απάντηση της εταιρείας Troubleyn που δημοσιεύτηκε στο Rekto: Verso, με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2018, λέει: «Λυπούμαστε για αυτήν την επίθεση μέσω των μέσων ενημέρωσης, καθώς αυτό αποτελεί αθέμιτη δημόσια δίκη. Ο Γιαν Φαμπρ ντροπιάζεται δημόσια χωρίς καμία μορφή υπεράσπισης, βάσει ανώνυμων μαρτυριών και ισχυρισμών που είναι δύσκολο να επαληθευτούν. Στην Troubleyn υπάρχει μια σαφής γραμμή: όλα πρέπει να συμβούν με αμοιβαία συναίνεση και σεβασμό. Δεν αναγκάζουμε κανέναν να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που θεωρούνται από τον ίδιο ως ακατάλληλη συμπεριφορά. Η εταιρεία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς ότι συγκαλύπτεται η ακατάλληλη συμπεριφορά.

Η δικηγόρος του Φαμπρ δήλωσε ότι ο πελάτης της είναι ανακουφισμένος που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στα δικαστήρια και ότι δεν έχει διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα.

Ο καλλιτέχνης φωτογραφίζεται μπροστά σε έργα του στην ατομική του έκθεση 'Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae' στο Μουσείο Μιρό στη Βαρκελώνη. Φωτο: ALBERTO ESTEVEZ / ΑΠΕ

Τον περασμένο Μάρτιο, το καλλιτεχνικό κέντρο De Singel στην Αμβέρσα αφαίρεσε το διάσημο γλυπτό του Φαμπρ, The Man Who Measures the Clouds (1998), από την οροφή του κτιρίου. Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, οι αρμόδιοι του κέντρου έγραψαν ότι αυτό το έργο έχει χάσει την καλλιτεχνική του σημασία από τότε που τοποθετήθηκε. Στη δήλωση πρόσθεσαν ότι «το γλυπτό συμβολίζει μια λατρεία αυτο-δόξας με την οποία εμείς ως κέντρο δεν ταυτιζόμαστε. Το γεγονός ότι το γλυπτό σε εκείνο το μέρος [το 2021] εκλαμβάνεται ως προσβλητικό για ορισμένους ανθρώπους είναι επίσης ένα ισχυρό επιχείρημα. Ο συνδυασμός αυτών μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το έργο δεν μπορεί να είναι πλέον στη στέγη μας ως σύμβολο της ταυτότητάς μας».

Τον Μάιο του 2018, ο Fabre έδειξε μια σειρά γλυπτών στο Galerie Templon στο Παρίσι σε μια παράσταση με τίτλο Belgian Sexual Folklore. Η έκθεση περιελάμβανε γλυπτά φτιαγμένα από πρώην εκκλησιαστικά αντικείμενα και εφήμερα που βρέθηκαν σε σοφίτες ή πωλήσεις σε σοφίτα, ενώ άλλα έργα αντανακλούσαν τις καρναβαλικές και θεατρικές παραδόσεις του Βελγίου, όπως ένα όργανο 100 ετών, διακοσμημένο με φαλλούς.

Ο Γιαν Φαμπρ, γεννημένος τον Δεκέμβριο 1958 στην Αμβέρσα, χορογράφος, καλλιτέχνης των πλαστικών τεχνών και θεατρικός σκηνοθέτης, είναι γνωστός για την προκλητική τέχνη του που περιλαμβάνει θεάματα τα οποία θίγουν ανοικτά το θέμα της σεξουαλικότητας. Οι υποστηρικτές του τον πιστώνουν με τη ριζική ανανέωση της σκηνής, ενώ οι επικριτές του τον κατηγορούν για προκλήσεις άνευ λόγου. Είχε προκαλέσει σκάνδαλο το 2005 στο Φεστιβάλ της Αβινιόν με δύο θεάματα με τίτλο «Η ιστορία των δακρύων» και «Είμαι αίμα».