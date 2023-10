Τομ Κρουζ: Κι όμως, κάποτε τον απέρριψαν σε οντισιόν για δημοφιλή τηλεοπτική σειρά

Η Κρίστιαν Αλφόνσο, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς αμερικανικής σαπουνόπερας «Days of Our Lives», αποκάλυψε σε επεισόδιο του podcast «Hey Dude…The 90s Called!», πως ο Τομ Κρουζ απορρίφθηκε κάποτε για βασικό ρόλο στη σειρά.

Ο Τομ Κρουζ συγκεκριμένα πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο του Bo Brady, αντι-ήρωα που θα γινόταν ο αγαπημένος των θαυμαστών, τον οποίο υποδύθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, Πίτερ Ρέκελ από το 1983 και το 1992-1995 ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι.



Η Κρίστιαν Αλφόνσο ήταν η σύζυγος του Μπο, Χόουπ Μπρέιντι, με τη σχέση του ζευγαριού να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των θαυμαστών.





Σε επεισόδιο του podcast η Αλφόνσο αποκάλυψε ότι η ίδια είχε επιλεγεί για τη σειρά προτού βρεθεί ηθοποιός για τον ρόλο του Μπο, και πως είχε κάνει δοκιμαστικό οθόνης με πέντε ή έξι υποψήφιους στο πλαίσιο «τελικού τεστ» για να βρει τον τηλεοπτικό σύντροφό της, ένας εκ των οποίων ήταν ο Τομ Κρουζ.

