Τέιλορ Σουίφτ: Το μουσείο V&A απευθύνεται στους Swifties αναζητώντας σύμβουλο

Μια ασυνήθιστη ευκαιρία για εργασία προσφέρει το μουσείο V&A του Λονδίνου σε πιστούς θαυμαστές της Τέιλορ Σουιφτ.

Το μουσείο της Μεγάλης Βρετανίας δίνει τη δυνατότητα σε έναν φανατικό θαυμαστή της Τέιλορ Σουίφτ να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο για να βοηθήσει τους έφορους να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ποπ κουλτούρα. Αυτή θα είναι μια από της πολλές θέσεις συμβούλων που έχουν δημιουργηθεί από το μουσείο V&A για να αναπτύξει τις γνώσεις του σχετικά με εξειδικευμένα θέματα και σύγχρονες πολιτιστικές τάσεις.

Το εν λόγω μουσείο του Λονδίνου σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι θέλει να επικοινωνήσει με «Swifties» ενόψει του ευρωπαϊκού tour της Αμερικανίδας σταρ καθώς θέλει να αποκτήσει «γνώσεις σχετικά με την κουλτούρα και τη χειροτεχνία γύρω από τις χειροποίητες επιγραφές, τα βραχιολάκια φιλίας και τα αναμνηστικά για την Τέιλορ Σουίφτ». Τα βραχιόλια φιλίας στα οποία αναφέρεται το μουσείο είναι αυτά τα οποία ανταλλάσσουν οι φανς της Τέιλορ Σουίφτ στις συναυλίες της.

Το λονδρέζικο μουσείο ωστόσο, δεν σταματάει στην μελέτη του φαινομένου Τέιλορ Σουίφτ. Παράλληλα ενδιαφέρεται να μελετήσει και άλλες σύγχρονες πολιτισμικές τάσεις. Άλλοι ρόλοι συμβούλων που προτείνει είναι μεταξύ άλλων θέσεις για τους λάτρεις των emojis και αντικειμένων όπως τα παπούτσια Crocs, ενώ, όπως αναφέρεται στο site του μουσείου, προσφέρονται συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή μηδενικών ωρών. Στο παρελθόν μάλιστα έχει προσλάβει φαν των LEGO ή και των Pokemon.

Το μουσείο επισήμανε πως οι ρόλοι αυτοί είναι «τμήμα μιας προσπάθειας να συμπληρωθεί περαιτέρω η τεράστια γνώση των εφόρων εντός των τοίχων του μουσείου και να φέρουν την τεχνογνωσία των απλών πολιτών σε άκρως εξειδικευμένες πολιτισμικές θέσεις».

Στο πλαίσιο της εργασίας τους, οι υποψήφιοι που θα καταφέρουν να κάνουν καριέρα ως «Swifties» θα συναντηθούν με την ομάδα εφόρων του λονδρέζικου μουσείου για να μοιραστούν τις γνώσεις τους.

Consider yourself a Taylor Swift superfan?



The V&A museum is looking for an elite-level Swiftie to become its official adviser about the star.https://t.co/QVRFOe9oy3