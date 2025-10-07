Τέιλορ Σουίφτ: Η απάντησή της στα ποικίλα σχόλια για το νέο της άλμπουμ

Η Τέιλορ Σουίφτ απαντά στις ποικίλες αντιδράσεις για το νέο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «The Zane Lowe Show» του Apple Music την Τρίτη, η Σουίφτ περιέγραψε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανάμεικτες αντιδράσεις για το 12ο άλμπουμ της, το οποίο έχει λάβει τόσο θετική όσο και αρνητική ανταπόκριση.

«Καλωσορίζω το χάος» είπε η Σουίφτ. «Ο κανόνας του θεάματος λέει, πως εάν είναι η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ μου και λες το όνομά μου ή τον τίτλο του άλμπουμ, με βοηθάς. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τις υποκειμενικές απόψεις των ανθρώπων γύρω από την τέχνη -δεν είμαι η “αστυνομία της τέχνης”. Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει ακριβώς όπως θέλει, κι ο δικός μας στόχος -ως καλλιτέχνες- είναι να λειτουργούμε σαν καθρέφτης», συνέχισε.

«Συχνά, ένα άλμπουμ είναι ένας πραγματικά απίθανος τρόπος να δεις τον εαυτό σου -αυτό που περνάς στη ζωή σου θα καθορίσει το αν θα συνδεθείς ή όχι με τη μουσική που κυκλοφορώ κάθε φορά» εξήγησε στη συνέχεια.

«Αυτό που λατρεύω να βλέπω στους θαυμαστές μου είναι όταν λένε: “Παλιά δεν ένιωθα ότι μπορούσα να ταυτιστώ με το Reputation, αλλά τώρα που έχω περάσει κι εγώ κάποια πράγματα, είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ.” Ή: “Ήμουν κορίτσι του Fearless, τώρα είμαι παθιασμένη με το Evermore.” Έχω πάντα το βλέμμα μου στραμμένο στην παρακαταθήκη (μου) όταν φτιάχνω τη μουσική μου -ξέρω τι δημιούργησα, ξέρω ότι το λατρεύω».