Τέιλορ Σουίφτ: Είναι τελικά το νέο της τραγούδι «Ruin the Friendship» για τη φιλία της με την Μπλέικ Λάιβλι;

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl».

«Ο δίσκος προέρχεται από την υπερβολικά χαρούμενη, πιο άγρια και δραματική περίοδο της ζωής μου», αποκάλυψε η ποπ τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πίσω από μερικά τραγούδια υπάρχουν υπονοούμενα όπως για το «Ruin the Friendship», με πολλούς να γράφουν στα social πως πρόκειται για τη φιλία της με την Μπλέικ Λάιβλι.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ «The Life of a Showgirl», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Αφού ανακοίνωσε τη λίστα τραγουδιών τον Αύγουστο, οι θαυμαστές διατύπωσαν τη θεωρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- βασισμένοι αποκλειστικά στον τίτλο του τραγουδιού- ότι το «Ruin the Friendship» αφορούσε την τεταμένη σχέση της με την Μπλέικ Λάιβλι λόγω της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Τέιλορ Σουίφτ: Είναι τελικά το «Ruin the Friendship» για την Μπλέικ Λάιβλι;

Αντίθετα, το τραγούδι εξερευνά τα θέματα του ανεκπλήρωτου έρωτα και της λύπης, ενώ αφηγείται την ιστορία ενός έρωτα από το λύκειο με τραγικό τέλος, όπως επισημαίνει το People.

«Όταν έφυγα από το σχολείο, έχασα τα ίχνη σου. Η Άμπιγκεϊλ με κάλεσε με τα άσχημα νέα. Αντίο. Και δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί», τραγουδάει η 35χρονη Τέιλορ Σουίφτ. «Δεν ήταν πρόσκληση. Αλλά πέταξα για το σπίτι ούτως ή άλλως. Με τόσα πολλά να πω. Δεν ήταν βολικό. Όχι. Αλλά ψιθύρισα. Έπρεπε να σε φιλήσω ούτως ή άλλως. Η συμβουλή μου είναι πάντα να καταστρέψω τη φιλία. Καλύτερα αυτό παρά να το μετανιώσω. Για πάντα».

Η Τέιλορ Σουίφτ πάντως, δεν έχει σχολιάσει το πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι, αλλά υπάρχουν παραλληλισμοί με άτομο από την παιδική της ηλικία που πέθανε στα 21 του στις 2 Νοεμβρίου 2010. Φοίτησαν μαζί στο Λύκειο Χέντερσονβιλ του Τενεσί, πριν φύγει από το σχολείο για να ακολουθήσει τη μουσική της καριέρα.

Το «Ruin the Friendship» είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά κομμάτια στο νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο η Τέιλορ Σουίφτ έχει φανέρωσει ότι εμπνεύστηκε από τη ζωή της πίσω από τα παρασκήνια της θρυλικής περιοδείας της «Eras Tour», η οποία έσπασε τα ρεκόρ.

Το άλμπουμ αναφέρεται επίσης, στην σχέση της με τον Τράβις Κέλσι, επίσης 35 ετών, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου τον Αύγουστο μετά από σχεδόν δύο χρόνια που είναι ζευγάρι.

Με πληροφορίες από το People