Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε ότι το diss track της είναι «ένα ερωτικό γράμμα για κάποιον που σε μισεί»

Η δήλωση πως το «Actually Romantic» αφορά συνάδελφο της έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media και οι θαυμαστές της εικάζουν πως πρόκειται για την Charli XCX

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Τέιλορ Σουίφτ / Getty Images
Από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ την Παρασκευή, οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ προσπαθούν με μανία να καταλάβουν σε ποιον αναφέρεται στο diss track «Actually Romantic».

Σε κινηματογραφική προβολή που συνοδεύει το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ότι ένα από τα τραγούδια του, και πιο συγκεκριμένα το «Actually Romantic», είναι «ένα ερωτικό γράμμα προς κάποιον που σε μισεί».

Η 35χρονη δεν κατονόμασε ποιο πρόσωπο αφορά το τραγούδι, αλλά ευχαρίστησε σαρκαστικά το άτομο αυτό για την προσοχή που της δίνει, λέγοντας: «Είναι κολακευτικό». Στο κομμάτι, η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρεται σε άλλη τραγουδίστρια, η οποία την αποκαλεί «βαρετή Barbie» και γράφει τραγούδια για το πόσο τη μισεί.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε φρενίτιδα στους φαν της στα social media, οι οποίοι είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για απάντηση στο κομμάτι της Charli XCX, «Sympathy is a Knife», από το άλμπουμ Brat, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2024.

Στο τραγούδι εκείνο, η Charli έγραφε πώς νιώθει ανασφαλής, εξαιτίας μιας γυναίκας που εμφανίζεται στα παρασκήνια της συναυλίας του συντρόφου της. «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν χάνω το μυαλό μου. Μια φωνή μου λέει ότι γελούν, ο Τζορτζ λέει: “Απλώς είσαι παρανοϊκή”», τραγουδά. Ο σύντροφος (και πλέον σύζυγος) της Charli τότε, Τζορτζ Ντάνιελ, είναι ντράμερ του συγκροτήματος «The 1975», του οποίου ο frontman, Matty Healy, είχε σύντομη σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ.

Στο νέο της κομμάτι, η Σουίφτ τραγουδά ότι είναι «στην πραγματικότητα ρομαντικό» το πόσος χρόνος αφιερώνεται σε εκείνη από την άλλη ποπ σταρ: «Ακούστηκε κακό, αλλά μοιάζει σαν να μου την πέφτεις. Όλη αυτή η προσπάθεια που έκανες, είναι στην πραγματικότητα ρομαντικό».

Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν έχει επιβεβαιώσει αν τα τραγούδια αφορούν η μία την άλλη. Όμως το νέο τραγούδι, έχει κάνει πολλούς φαν να αναρωτιούνται αν η “κόντρα” έχει αναζωπυρωθεί. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε σε κινηματογράφους ένα φιλμ παρουσίασης του άλμπουμ The Life of a Showgirl, το οποίο περιέχει μουσικά βίντεο, επεξηγήσεις τραγουδιών και πλάνα από τα παρασκήνια.

Σε ένα σύντομο intro για το «Actually Romantic», η Τέιλορ Σουίφτ εξήγησε πως το τραγούδι αφορά την ανακάλυψη ότι έχεις γίνει μέρος της ιστορίας κάποιου άλλου, χωρίς να το περιμένεις: «Μπορεί να υπάρξει μια στιγμή όπου σου αποκαλύπτεται αυτό, μέσα από πράγματα που κάνουν, πολύ ξεκάθαρα. Καθώς μεγαλώνω, έχω αρχίσει να το βλέπω αλλιώς. Είναι κολακευτικό. Είναι πολύ, πολύ “γλυκό” το να με σκέφτεσαι τόσο, ακόμη και αν είναι αρνητικό. Στη βιομηχανία μου, η προσοχή ισοδυναμεί με στοργή και μου έχεις δώσει πολλή».

Με πληροφορίες από BBC

