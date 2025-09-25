ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας
Μετά από δύο δεκαετίες επιστημονικής έρευνας, οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ταυτότητα μιας μαρμάρινης κεφαλής που είχε ανασκαφεί το 2003 στη Χερσόνησο Ταυρική (σημερινή Κριμαία) — πρόκειται πιθανότατα για τη Λαοδίκη, μια γυναίκα της τοπικής ελίτ που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική ιστορία της πόλης.

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων. Βρέθηκε μέσα σε στρώμα επιχώσεων μαζί με νομίσματα, κεραμικά και ένα εικονοστάσιο αφιερωμένο στην Άρτεμη και στον Απόλλωνα.

Η κατάσταση της κεφαλής ήταν αξιοσημείωτη: παρότι υπέστη φθορές στη μύτη και σε τμήματα του προσώπου, διατήρησε λεπτομερή μορφή, με χαρακτηριστικά όπως η ρυτίδωση, τα μάτια και το περίτεχνο χτένισμα. Περιείχε επίσης υπολείμματα πρόσμιξης κόκκινης χρωστικής, υποδηλώνοντας ότι κάποτε μπορεί να είχε χρωματιστεί.

Το άγαλμα της Λαοδίκης

Η μελέτη βασίστηκε σε διεπιστημονικές μεθόδους: ανάλυση ισοτόπων για τον προσδιορισμό της προέλευσης του μαρμάρου (το οποίο ταυτοποιήθηκε ως παριανό), μετρήσεις εργαλείων γλυπτικής και μικροσκοπική εξέταση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν — οι ερευνητές κατέγραψαν χρήση 11 διαφορετικών εργαλείων στο γλυπτό.

Η κομμένη βάση της κεφαλής και η παρουσία ειδικά σχεδιασμένης εγχάρακτης επιγραφής σε μαρμάρινο βάθρο επέτρεψε τη σύνδεσή της με ένα άγαλμα που πιθανόν ανεγέρθηκε σε δημόσιο χώρο, πιθανώς στην αγορά της πόλης.

Η επιγραφή αναφέρει ότι η Λαοδίκη ήταν κόρη του Ηροξένου και σύζυγος του Τίτου Φλάβιου Παρθενόκλεους, μέλους μίας από τις πιο επιφανείς οικογένειες της πόλης.

Ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Λαοδίκη φέρθηκε διπλωματικά ή πολιτικά στη σκηνή της πόλης κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., πιθανόν παίζοντας ρόλο στην απόδοση του καθεστώτος eleutheria (ελευθερίας) στην Χερσόνησο, δηλαδή στην αυτονομία της πόλης εντός της ρωμαϊκής διοίκησης. Η επίγευση της δημόσιας τιμής με άγαλμα για γυναίκα στην αρχαία κοινωνία ήταν πολύ ασυνήθιστη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντικότητά της.

Η πόλη επιδίωκε να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρώμη, αλλά ήθελε παράλληλα να διαφυλάξει την τοπική ταυτότητα. Η ύπαρξη ενός αγάλματος που τιμά γυναίκα της ελίτ δείχνει ότι η πολιτική και κοινωνική επιρροή δεν περιοριζόταν μόνο στους άνδρες άρχοντες.

Η σημασία της ταυτοποίησης

Η τελική ταυτοποίηση της Λαοδίκη, δύο δεκαετίες μετά την ανακάλυψη, αποτελεί επιστημονική επιτυχία: φωτίζει πτυχές της κοινωνικής ιστορίας, της τέχνης και της πολιτειακής οργάνωσης στην άκρη του Ρωμαϊκού κόσμου.

Αποτελεί επίσης υπενθύμιση της σημασίας της διεπιστημονικής προσέγγισης — η αρχαιολογία, η χημεία, η επιγραφή και η ιστορική έρευνα συνδυάστηκαν για να αποδώσουν όνομα και ιστορία σε ένα έργο που παρέμενε για χρόνια «μουσείο χωρίς όνομα».

