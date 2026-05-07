Συναυλία Metallica στο ΟΑΚΑ: Στην Αθήνα ο James Hetfield με την αρραβωνιαστικιά του - Οι πρώτες εικόνες

Στην Αθήνα έφτασε ο James Hetfield των Metallica για την πολυαναμενόμενη συναυλία του συγκροτήματος.

Ο frontman των Metallica εθεάθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας στο πλευρό του την αρραβωνιαστικιά του, Adriana Gillett. Οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαμογελαστοί κατά την άφιξή τους.

«Είμαι κουρασμένος, υγιής και έτοιμος να ροκάρω» δήλωσε στην κάμερα του «Πρωινού» ο James Hetfield.

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

James Hetfield: Η πρόταση γάμου στην Αdriana Gillett

Υπενθυμίζεται πως ο James Hetfield έκανε μία πρωτότυπη πρόταση γάμου στην Αdriana Gillett.

Ο frontman των Metallica έκανε υποβρύχια κατάδυση με τη σύντροφό του και ενώ βρίσκονταν στον βυθό της θάλασσας, περιτριγυρισμένοι από φαλαινοκαρχαρίες, έβγαλε ένα σημείωμα και την ζήτησε σε γάμο.

Όπως αναμενόταν, η Adriana Gillett απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του James Hetfield κι έτσι το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Η επίσημη σελίδα των Metallica μοιράστηκε την στιγμή στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους, στην οποία φαίνονται να κολυμπάνε, φορώντας μάσκες κατάδυσης με αναπνευστήρα, με τον James Hetfield να κάνει πρόταση γάμου: «Adriana Gillett, θα με παντρευτείς;» κι εκείνη να κάνει «like» με το χέρι της.

Στον δικό της λογαριασμό στο Instagram, η Gillett κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία και έγραψε: «Η καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων. Κολύμπι με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ Θεέ μου που μας έφερες μαζί».

