ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Συναυλία Metallica στο ΟΑΚΑ: Στην Αθήνα ο James Hetfield με την αρραβωνιαστικιά του - Οι πρώτες εικόνες

«Είμαι έτοιμος να ροκάρω» δήλωσε στις κάμερες

The LiFO team
The LiFO team
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP
0

Στην Αθήνα έφτασε ο James Hetfield των Metallica για την πολυαναμενόμενη συναυλία του συγκροτήματος.

Ο frontman των Metallica εθεάθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας στο πλευρό του την αρραβωνιαστικιά του, Adriana Gillett. Οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαμογελαστοί κατά την άφιξή τους.

«Είμαι κουρασμένος, υγιής και έτοιμος να ροκάρω» δήλωσε στην κάμερα του «Πρωινού» ο James Hetfield.

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP
METALLICA ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ JAMES HETFIELD Facebook Twitter
Φωτ. NDP

James Hetfield: Η πρόταση γάμου στην Αdriana Gillett

Υπενθυμίζεται πως ο James Hetfield έκανε μία πρωτότυπη πρόταση γάμου στην Αdriana Gillett.

Ο frontman των Metallica έκανε υποβρύχια κατάδυση με τη σύντροφό του και ενώ βρίσκονταν στον βυθό της θάλασσας, περιτριγυρισμένοι από φαλαινοκαρχαρίες, έβγαλε ένα σημείωμα και την ζήτησε σε γάμο.

Όπως αναμενόταν, η Adriana Gillett απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του James Hetfield κι έτσι το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί. 

Η επίσημη σελίδα των Metallica μοιράστηκε την στιγμή στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους, στην οποία φαίνονται να κολυμπάνε, φορώντας μάσκες κατάδυσης με αναπνευστήρα, με τον James Hetfield να κάνει πρόταση γάμου: «Adriana Gillett, θα με παντρευτείς;» κι εκείνη να κάνει «like» με το χέρι της.

Στον δικό της λογαριασμό στο Instagram, η Gillett κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία και έγραψε: «Η καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων. Κολύμπι με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ Θεέ μου που μας έφερες μαζί».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όταν η διαφθορά αγοράζει Πικάσο: Η Μαλαισία ανέκτησε έργα τέχνης του σκανδάλου 1MDB

Πολιτισμός / Οι Πικάσο και Μιρό που αγοράστηκαν με κλεμμένο δημόσιο χρήμα επιστρέφουν στη Μαλαισία

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
THE LIFO TEAM
Ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 με τις «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα

Πολιτισμός / Η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.
THE LIFO TEAM
Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Πολιτισμός / Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Το KinderKunstLabor στο Σανκτ Πόλτεν της Αυστρίας δεν είναι ούτε παιδότοπος ούτε κλασικό μουσείο. Είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης για παιδιά έως 12 ετών, που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή παιδιών από νηπιαγωγεία και σχολεία.
THE LIFO TEAM
Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Πολιτισμός / Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας 3D συναυλιακής ταινίας της Hit Me Hard and Soft: The Tour. Η ταινία, που συν-σκηνοθέτησε η Άιλις με τον Τζέιμς Κάμερον, βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.
THE LIFO TEAM
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο νέο φιλμ του Άρι Άστερ

Πολιτισμός / Η Σκάρλετ Γιόχανσον περνά από τους δεινόσαυρους στον κόσμο του Άρι Άστερ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
THE LIFO TEAM
«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
THE LIFO TEAM
Σαρλότ Γκενσμπούρ, Έντγκαρ Ραμίρες και Άναμπελ Γουάλις σε σατιρική κωμωδία με φόντο την Αντίπαρο

Πολιτισμός / Πλούσιοι, φάρσες και χάος στην Αντίπαρο: Η νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου μοιάζει με ελληνικό εφιάλτη πολυτελείας

Σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο, οι ειδυλλιακές διακοπές μιας παρέας πλούσιων Βρετανών μετατρέπονται σε χάος, όταν μια φάρσα πάει θεαματικά στραβά. Το Oh, How Fun!, η νέα σατιρική κωμωδία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.
THE LIFO TEAM
Η Ροσαλία μετατρέπει την pop αρένα σε όπερα, μπαλέτο και τελετουργία

Πολιτισμός / Η Ροσαλία αποθεώνεται από τις κριτικές για το Lux Tour στο Λονδίνο

Οι δύο sold out εμφανίσεις της Ροσαλία στο O2 του Λονδίνου προκάλεσαν ενθουσιώδεις κριτικές, με το Lux Tour να περιγράφεται ως ένα απαιτητικό, θεαματικό και ασυνήθιστα φιλόδοξο pop show που ενώνει όπερα, μπαλέτο, techno ένταση, θρησκευτική εικονογραφία και την κλίμακα μιας μεγάλης συναυλιακής υπερπαραγωγής.
THE LIFO TEAM
Τα όμορφα αγόρια του Hernan Bas ταξιδεύουν σαν να μην υπάρχει κόσμος

Πολιτισμός / Τα όμορφα αγόρια του Hernan Bas ταξιδεύουν σαν να μην υπάρχει κόσμος

Η έκθεση The Visitors ανοίγει στις 7 Μαΐου στο Ca' Pesaro της Βενετίας, με πάνω από 30 νέους πίνακες του Κουβανοαμερικανού καλλιτέχνη. Οι νεαροί άνδρες του Hernan Bas, όμορφοι, αμήχανοι και συχνά ενοχλητικοί, γίνονται η εικόνα μιας εποχής που αγγίζει τον κόσμο σαν τουριστικό προϊόν.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Πολιτισμός / Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Οι Rolling Stones παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη το Foreign Tongues, το εικοστό πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου με 14 τραγούδια, νέο single, συμμετοχές από Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στιβ Γουίνγουντ, Ρόμπερτ Σμιθ και Τσαντ Σμιθ, αλλά και υλικό με τον Τσάρλι Γουότς.
THE LIFO TEAM
Η πορφύρα των αυτοκρατόρων βρέθηκε σε ρωμαϊκά φέρετρα μωρών

Πολιτισμός / Η πορφύρα των αυτοκρατόρων βρέθηκε σε παιδικές ταφές στη ρωμαϊκή Γιορκ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γιορκ εντόπισαν ίχνη Τύριας πορφύρας και χρυσών νημάτων σε δύο παιδικές ταφές της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου, ένα σπάνιο εύρημα που δείχνει πόση φροντίδα και δαπάνη μπορούσε να συνοδεύει ακόμη και τον θάνατο μικρών παιδιών.
THE LIFO TEAM
Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Πολιτισμός / Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη τρανς χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Η Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala, φορώντας Collina Strada και λέγοντας στη Vogue ότι η μόδα πρέπει να βλέπει τα ανάπηρα άτομα όχι μόνο ως ακτιβιστές, αλλά ως μοντέλα, ταλέντα και δημιουργικές παρουσίες.
THE LIFO TEAM
 
 