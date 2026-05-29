ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το Μιλάνο αποκαθιστά τους όρχεις του διάσημου μωσαϊκού ταύρου: Το πατούσαν οι τουρίστες για καλή τύχη

Το έργο τέχνης βρίσκεται σε μια εμπορική στοά του 19ου αιώνα και έχει υποστεί ζημιές από τουρίστες που ακολουθούν μια ασυνήθιστη παράδοση

The LiFO team
The LiFO team
ΜΩΣΑΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ ΟΡΧΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Ένα μωσαϊκό δαπέδου που απεικονίζει έναν ανατομικά λεπτομερή ταύρο, σε μία από τις μεγάλες στοές του Μιλάνου, υποβάλλεται σε προσεκτική αποκατάσταση, καθώς έχει φθαρεί από χιλιάδες περαστικούς που τηρούν μια ασυνήθιστη παράδοση.

Ο θρύλος λέει ότι, αν κάποιος στριφογυρίσει τη φτέρνα του πάνω στους όρχεις του ταύρου στην Galleria Vittorio Emanuele II, εξασφαλίζει ότι θα επιστρέψει ξανά στην πόλη.

«Λόγω των συνεχών κινήσεων που κάνουν οι τουρίστες με τη φτέρνα τους, οι ροζ ψηφίδες που σχηματίζουν τους όρχεις του ταύρου έχουν φθαρεί, δημιουργώντας έναν μικρό κρατήρα», ανέφεραν οι αρχές της πόλης.

Το μπεζ μωσαϊκό αποτελεί μέρος του δαπέδου της εμπορικής στοάς του 19ου αιώνα, κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου. Το έργο αναπαριστά το Τορίνο, που τότε ήταν η πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Ο Τζανλούκα Γκάλι, συντηρητής έργων τέχνης, εργαζόταν την Πέμπτη πάνω στο ψηφιδωτό, ενώ γύρω του οι τουρίστες περιφέρονταν και κοιτούσαν τις βιτρίνες του πρώτου καταστήματος Prada. «Είναι πιθανώς μια γοητευτική χειρονομία, αλλά και αρκετά επιζήμια για ένα έργο τέχνης», είπε ο Γκάλι, αναφερόμενος στην παράξενη αυτή παράδοση.

Μιλάνο: Πώς έγινε η αποκατάσταση του μωσαϊκού

Ο ίδιος έκοψε κομμάτια πέτρας, αφού πρώτα μελέτησε σχέδια της εποχής και πήρε αποτύπωμα των αρχικών ψηφίδων. Εξήγησε ότι θα χρησιμοποιήσει εποξειδικές ρητίνες αντί για τον αρχικό ασβέστη και το αμμοκονίαμα, ώστε το έργο να αντέχει καλύτερα στη φθορά που προκαλούν τα τακούνια των επισκεπτών.

ΜΩΣΑΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ ΟΡΧΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
ΜΩΣΑΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ ΟΡΧΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, οι τουρίστες, αδυνατώντας να κάνουν το χαρακτηριστικό πάτημα πάνω στον ταύρο, στράφηκαν σε ένα γειτονικό μωσαϊκό λύκαινας που αναπαριστά τη Ρώμη. Ο ταύρος είχε αποκατασταθεί για τελευταία φορά το 2017.

Οι Εμανουέλε Κόντε και Μάρκο Γκρανέλι, μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Μιλάνου, δήλωσαν ότι το «τυχερό σημείο» της στοάς έχει φθαρεί με την πάροδο του χρόνου. «Η γκαλερί είναι ένας ζωντανός χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς, που φθείρεται ακριβώς επειδή παραμένει αγαπητός και πολυσύχναστος», σημείωσαν.

Ο Γκάλι δήλωσε περήφανος για το έργο του και τόνισε ότι θα ήθελε να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα του συντηρητή. «Η Ιταλία έχει μεγάλη ανάγκη από άνδρες και γυναίκες συντηρητές», είπε.

ΜΩΣΑΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ ΟΡΧΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images

«Ξέρω ότι είναι μια απαιτητική δουλειά, επειδή χρειάζεται να ταξιδεύεις συνεχώς από εργοτάξιο σε εργοτάξιο, αλλά στην Ιταλία θεωρείται επίσης, ένα πραγματικό προνόμιο», πρόσθεσε.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Πολιτισμός / Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια “αραχνο-εφηβεία” για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Πολιτισμός / Ο Τομ Χόλαντ ήθελε ο νέος Spider-Man να περάσει μια «αραχνο-εφηβεία»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
THE LIFO TEAM
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Πολιτισμός / Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
THE LIFO TEAM
Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Πολιτισμός / Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
THE LIFO TEAM
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Πολιτισμός / Flare-Up: η έκθεση που φέρνει την ασθένεια και την αναπηρία στο κέντρο της εικόνας

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Πολιτισμός / Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
THE LIFO TEAM
Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Πολιτισμός / Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Πολιτισμός / Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
THE LIFO TEAM
 
 