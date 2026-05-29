Η Σάντρα Χίλερ επιστρέφει σε μια Γερμανία που δεν είναι πια πατρίδα στο πρώτο trailer του Fatherland

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του Fatherland, της νέας ταινίας του Πάβελ Παβλικόφσκι, η οποία έφυγε από τις φετινές Κάννες με το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

φωτογραφία: Mubi
Ο σκηνοθέτης των Ida και Cold War επιστρέφει σε ένα αυστηρό, ασπρόμαυρο ευρωπαϊκό τοπίο, αυτή τη φορά μέσα από ένα μεταπολεμικό road movie για την εξορία, την επιστροφή και την αμφίβολη έννοια της πατρίδας μετά την ηθική καταστροφή του ναζισμού.

Στην ταινία, ο Hanns Zischler υποδύεται τον Τόμας Μαν και η Σάντρα Χίλερ την Έρικα Μαν, ηθοποιό, συγγραφέα και πολιτικά ανήσυχη μορφή. Πατέρας και κόρη ταξιδεύουν με ένα μαύρο Buick από την αμερικανοκρατούμενη Φρανκφούρτη προς τη σοβιετικά ελεγχόμενη Βαϊμάρη, ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια εξορίας στην Καλιφόρνια.

Ο Μαν επιστρέφει στη χώρα που είχε εγκαταλείψει μετά την άνοδο του Χίτλερ, για να παραλάβει το Βραβείο Γκαίτε για τη λογοτεχνική του προσφορά. Όμως η επιστροφή δεν παρουσιάζεται ως θριαμβική αποκατάσταση. Γύρω του υπάρχει μια χώρα σε ερείπια, χωρισμένη ήδη ανάμεσα σε νέες δυνάμεις, και μέσα στην ίδια την οικογένεια μια παλιά πληγή που δεν έχει κλείσει.

Στο κέντρο αυτής της ρωγμής βρίσκεται η Έρικα Μαν και η σχέση της με τον δίδυμο αδελφό της, Κλάους Μαν, τον οποίο υποδύεται ο Άουγκουστ Ντιλ. Το ταξίδι του Fatherland δεν είναι μόνο μια ιστορική επιστροφή σε έναν κατεστραμμένο τόπο, αλλά και μια διαδρομή μέσα σε μια οικογένεια που κουβαλά το βάρος της πολιτικής στάσης, της εξορίας και της ενοχής.

Ο Παβλικόφσκι έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για τη Χίλερ, λέγοντας ότι στην κάμερα η μεταμόρφωση του προσώπου της μοιάζει να συμβαίνει πραγματικά, χωρίς να φαίνεται σαν υποκριτική. Η Γερμανίδα ηθοποιός, που έγινε διεθνώς γνωστή στο ευρύ κοινό με το Anatomy of a Fall και το The Zone of Interest, βρίσκεται ξανά στο κέντρο της οσκαρικής συζήτησης, με το Fatherland να τοποθετείται ήδη ως ένας από τους πρώιμους τίτλους της επόμενης σεζόν.

Η ταινία συνδέεται αισθητικά με το σινεμά που έκανε τον Παβλικόφσκι διεθνώς αναγνωρίσιμο: το ασπρόμαυρο κάδρο, η αυστηρή σύνθεση, η ιστορική μνήμη και οι ήρωες που μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα σε προσωπική επιθυμία και συλλογικό τραύμα.

με στοιχεία απ΄το Indiewire

